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Сегодня исполняется 47 лет гендиректору ПАО «СПБ Биржа» Роману Горюнову

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Фото: прессс-служба СПБ Биржа Роман Горюнов

Фото: прессс-служба СПБ Биржа

Его поздравляет первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин:

— Роман Юрьевич, от всей души хочу поздравить Вас с днем рождения! Благодаря своему новаторскому духу Вы уже много лет создаете и, самое главное, эффективно воплощаете на практике новые решения и продукты в биржевой индустрии, выступая часто тем первопроходцем, на которого ориентируется весь рынок. Пусть Ваш многогранный талант продолжает и дальше служить развитию финансового рынка нашей страны! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»