Сегодня исполняется 47 лет гендиректору ПАО «СПБ Биржа» Роману Горюнову
Роман Горюнов
Фото: прессс-служба СПБ Биржа
Его поздравляет первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин:
— Роман Юрьевич, от всей души хочу поздравить Вас с днем рождения! Благодаря своему новаторскому духу Вы уже много лет создаете и, самое главное, эффективно воплощаете на практике новые решения и продукты в биржевой индустрии, выступая часто тем первопроходцем, на которого ориентируется весь рынок. Пусть Ваш многогранный талант продолжает и дальше служить развитию финансового рынка нашей страны! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!