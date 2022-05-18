Девелоперы потянулись к средствам дольщиков

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Западные санкции, которые привели к сбою поставок стройматериалов, стали для российских застройщиков жилья поводом обратиться к властям с предложением о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, где собрано более 3 трлн руб. Эти средства покупателей квартир хранятся в банках до завершения строительства. Банкиры называют идею попыткой создать лазейки для недобросовестных девелоперов. Эксперты считают, что это может привести к резкому росту числа обманутых дольщиков и перечеркнет реформу строительства, проведенную в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо владельца девелоперской компании «Брусника» Алексея Круковского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, главе Минстроя Иреку Файзуллину и президенту Национального объединения застройщиков жилья Леониду Казинцу. Застройщик просит в рамках господдержки стройиндустрии в условиях санкций разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов по мере достижения определенной готовности объекта и обязать банки начислять проценты на остатки на таких счетах. В аппарате господина Хуснуллина, Минстрое и Центробанке не ответили на запрос “Ъ”. Господин Казинец подтвердил “Ъ” получение письма и обсуждение предложения.

Эскроу-счета вводились в 2018 году по указанию Владимира Путина, потребовавшего снизить риски для покупателей квартир в новостройках. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», на начало мая 2022 года из 95 млн кв. м строящегося жилья по всей России 78 млн кв. м возводится с использованием эскроу-счетов. Объем средств на этих счетах в 2021 году, по расчетам ЦБ, достигал 3,1 трлн руб. Доступ к деньгам дольщиков девелоперы получают после завершения строительства, которое ведется за счет проектного финансирования.

Леонид Казинец, владеющий также девелоперской компанией «Баркли», ожидаемо поддерживает идею «Брусники». «Инициатива полезна для отрасли, но это вряд ли устроит банки»,— говорит он. Вице-президент по финансам ГК «Инград» Марина Заболотнева настаивает, что застройщики испытывают дефицит денег на расчетных счетах, так как проектное финансирование не покрывает все расходы на стройку. Заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов хотя и считает, что поэтапное раскрытие эскроу-счетов будет стимулировать компании быстрее строить, но признает, что это может привести «к размытию ответственности застройщиков».

Директор департамента проектного финансирования Промсвязьбанка Дамира Махмутова считает инициативу противоречащей целям проведенной в 2018 году реформы стройиндустрии: «Поэтапное раскрытие эскроу-счетов может создать лазейки для недобросовестных застройщиков, а это большие риски для дольщиков». По ее словам, чем больше средств на эскроу-счетах, тем меньше ставка для девелоперов по проектному финансированию. Однако для получения минимальной ставки по такому финансированию эскроу-счета должны быть заполнены не менее чем на 140% от объема кредита, одобренного застройщику, поясняет руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК А101 Анатолий Клинков.

Депутат Госдумы Николай Николаев — один из инициаторов перехода стройиндустрии на эскроу-счета — категоричен: «Их поэтапное раскрытие гарантированно приведет к росту числа новых обманутых дольщиков уже через пару месяцев». Доверие покупателей к проектам на начальных стадиях снизится, что может привести к приостановкам строительства текущих проектов и проблемам у застройщиков с новыми запусками, отмечает собеседник “Ъ” в отрасли. В «Бруснике» утверждают, что риски можно минимизировать при создании должной системы оценки надежности застройщиков и проектов.

Начисление для девелоперов процентов по эскроу-счетам также «убьет сложившуюся систему проектного финансирования», опасается один из девелоперов. В таком случае ставка по проектному финансированию будет расти, поясняет Николай Николаев. Источник “Ъ” в отрасли считает, что это станет еще одним фактором роста цен на жилье.

Дарья Андрианова