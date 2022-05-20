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Коммерсантъ FM
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Мише Малыгину оплачено внутривенное питание, расходники и лекарства

13 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Южный Урал» мы рассказали историю двухлетнего Миши Малыгина из Челябинской области («Третий год голода», Валерий Панюшкин). У мальчика синдром короткой кишки, он перенес обширную резекцию кишечника. По жизненным показаниям Мише необходимо специальное внутривенное питание — с его помощью ребенок сможет расти и развиваться. Также требуются расходные материалы для его введения и лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 230 607 руб.) собрана. Родители Миши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Миша Малыгин

Миша Малыгин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Миша Малыгин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 13 мая 17 288 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Южный Урал», «Волга», «Иртыш», а также 154 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 24 детям на 19 193 344 руб.

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