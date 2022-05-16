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17,83 процента составила инфляция в РФ по итогам апреля, оценило Минэкономики по данным Росстата. Месяцем ранее показатель в годовом измерении оценивался в 16,69%. Помесячная же динамика фиксирует стабилизацию показателя на новых значениях: к марту ИПЦ вырос на 1,56% после 7,61% месяцем ранее. Сильнее росли цены на продовольствие (2,87% за апрель после 6,73% в марте) и услуги (1,07% после 3,99% в марте). Тормозили же инфляцию непродовольственные товары (рост на 0,53% после 11,25% месяцем ранее) из-за укрепления рубля и спада мартовского всплеска спроса. Тенденция к замедлению инфляции сохраняется и в мае: с 30 апреля по 6 мая она составила 0,12% неделя к неделе — минимум с января.