Сергей Ковалев взял вес

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Сергей Ковалев, одна из ярчайших звезд российского профессионального бокса, вернулся на ринг после длившегося почти два с половиной года перерыва. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) успешно дебютировал в новой весовой категории — первой тяжелой (до 90,7 кг), уверенно победив по очкам болгарина Тервела Пулева и фактически признавшись, что настроен после еще одного теста провести и титульный поединок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Этот десятираундовый бой на знаменитой арене Forum в Лос-Анджелесе, несмотря на формально абсолютно рядовой статус, был, конечно, событием отнюдь не рядовым. Шарм ему придали участие в поединке Сергея Ковалева и высокий градус интриги, с ним связанный.

В прошлом десятилетии Ковалев входил в число ярчайших звезд профессионального бокса. Россиянин заработал репутацию феноменального нокаутера, долго владел чемпионским титулом в полутяжелом весе, теряя и отвоевывая его, и получил несколько престижных индивидуальных наград, включая даже награду лучшему боксеру года вне зависимости от весовой категории.

Однако перед боем с Тервелом Пулевым статус и возможности Ковалева казались далеко не такими определенными, как раньше. И не столько из-за ветеранского возраста (в апреле ему исполнилось 39), сколько из-за обстоятельств, повлиявших на его карьеру.

В ноябре 2019 года Сергей Ковалев встретился с лучшим бойцом мира по большинству авторитетных версий — мексиканцем Саулем Альваресом, скакнувшим ради Ковалева из среднего веса в полутяжелый. Неделю назад Альварес проиграл другому российскому полутяжу — чемпиону Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрию Биволу, но тот матч, который вызвал огромный ажиотаж, завершился поражением отечественного боксера нокаутом в 11-м раунде и потерей им звания Всемирной боксерской организации (WBO).

Предполагалось, что Сергей Ковалев вскоре снова будет охотиться за чемпионским поясом, однако сначала пандемия коронавируса сорвала его бой против кубинца Салливана Барреры, а затем Ковалев попал в очень неприятную историю.

В январе 2021 года он должен был драться с узбекским боксером Бектемиром Меликузиевым. Но непосредственно перед матчем выяснилось, что в допинг-пробе Ковалева обнаружен запрещенный синтетический тестостерон.

Сергею Ковалеву повезло с тем, что антидопинговые санкции в профессиональном боксе гораздо мягче, чем в олимпийских видах. Однако в любом случае перерыв в выступлениях у него получился колоссальным — почти два с половиной года. Обычно такой срок связывают с неизбежной потерей тонуса.

Вдобавок Сергей Ковалев решил, что настало время попробовать себя в более тяжелой категории. И речь шла о серьезном прыжке. А для «разминки» в первом тяжелом весе был выбран, может, и не считавшийся никогда особенно одаренным, но имеющий безупречный, из 16 побед, послужной список и недурную любительскую биографию (в ней есть даже бронза Олимпиады в Лондоне 2012 года) боец по своей антропометрии похожий, в отличие от слегка сухощавого Ковалева, на идеального «крузера».

В этом смысле дебют можно считать удачным. Бой смотрелся, конечно, монотонным и однообразным, а Ковалев, если и наносил урон, в основном джебом, к которому изредка подключал свою убойную правую, на сей раз служившую, пожалуй, лишь гарниром к главному пресноватому блюду. Но никуда не денешься от того факта, что превосходство россиянина на протяжении всего матча было слишком очевидным, а счет на судейских картах — 98:92, 98:92, 97:93 — неплохо его отразил. Шансов хоть чуть-чуть «встряхнуть» ситуацию у Пулева не было никаких.

А после боя Сергей Ковалев уверенно смотрел в будущее, связанное с новой категорией. Он говорил о том, что, кажется, переборщил с набором веса к поединку, поскольку в ударах не хватало «энергии». А еще о том, что перед чемпионским боем для проверки своего состояния надо будет провести еще один, «промежуточный». Похоже было на то, что матч за титул Ковалеву представляется чем-то само собой разумеющимся.

Алексей Доспехов