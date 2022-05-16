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Коммерсантъ FM
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Запад в неуютном мире

Сергей Уткин — о том, как противостояние с Россией испытывает на прочность евроатлантическое сообщество

Забуксовавшее ввиду позиции Венгрии принятие очередного пакета санкций ЕС в отношении России со всей остротой ставит вопрос о способности 27 членов ключевого европейского объединения держать однажды согласованный фронт. Похожая нервозность заметна и в НАТО, где для принятия решений требуется консенсус 30 стран, а турецкий лидер пытается извлечь политическую выгоду из согласия на присоединение к альянсу Финляндии и Швеции.

Сергей Уткин

Сергей Уткин

Фото: Мария Тукина

Сергей Уткин

Фото: Мария Тукина

В мирных условиях подобные вопросы могли утрясаться годами. Но сейчас на Западе полагают, что промедление смерти подобно. Конфликт вокруг Украины стал невиданным испытанием на прочность западной системы ценностей и институтов.

Материальные потери на этом фоне выглядят неизбежным ущербом, который предстоит принять и пережить. Однако набор санкционных инструментов имеет свои пределы и близок к исчерпанию. Политический эффект принятых ограничительных мер выветривается, а обоюдное экономическое обременение остается.

Западное сообщество рассчитывает на свой совокупный вес — порядка половины мировой экономики, где сосредоточены ключевые источники инвестиций и технологий. Но экономикам нужны природные и продовольственные ресурсы — то, что получали из России, где-то заместить легко, а где-то сложнее.

В идеальных представлениях Запада о себе не возникает противоречия между ценностями и интересами — от укрепления демократии, прав человека и рыночной экономики все должны выигрывать и богатеть. Однако реальность значительно сложнее. Избиратели выражают сомнения в благотворности свободной торговли, а торговать приходится с игнорирующими права человека автократами. В итоге между ценностями и шкурными интересами складывается непростой баланс, и сейчас его вынужденно пересматривают в пожарном порядке.

Согласование политики в межгосударственном сообществе — поиск устраивающего всех равновесия. Когда решение блокируют одно-два правительства, большинству досадно. При этом ожидать пересмотра правил принятия решений в ЕС и НАТО нереалистично — их члены ценят свое право вето.

Другой путь — «коалиция желающих» — выражение, появившееся ввиду разногласий по вопросу вторжения США в Ирак в 2003 году. Даже если коалиция собирается внушительная, обход закрепленных в международных договорах процедур ослабляет ключевые западные организации. На практике, будь то в вопросе санкций или военной помощи Украине, предстоит упорный поиск консенсуса. Это создает дополнительное давление на отстающих. То, что может быть решено без общих институтов, им не заблокировать. А глобальные последствия многих санкционных мер и вовсе обеспечиваются односторонними шагами США.

В жизни западного сообщества хватало разговоров о внутренних противоречиях. Сложные переговоры и односторонние решения оставляют неприятный осадок. Но в чрезвычайной ситуации и избиратели, и элиты Запада готовы мириться с самым причудливым узором мер, если они позволяют максимально поддержать Украину, не втянувшись в прямое военное столкновение с Россией, которое видится запредельным риском. Так что в отсутствие дипломатического урегулирования конфликта санкционный марафон продолжится, с Венгрией или без, а между Россией и Западом останется углубляющийся разлом.

Сергей Уткин, руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН

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