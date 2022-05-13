Из свежей почты

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Лиза Готовская, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 174 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 27 тыс. руб.

Сразу после рождения у дочки выявили поражение центральной нервной системы. В развитии Лиза сильно отставала, ей поставили диагноз ДЦП. Мы не сдавались, возили ее на лечение, и дочка научилась сидеть, ползать. В шесть лет пошла, опираясь на ходунки. Интеллект у нее сохранен, учится в 7-м классе, поет в хоре, но до сих пор не ходит без поддержки. Нас готовы принять в московском Институте медтехнологий (ИМТ), но мы не в силах оплатить лечение. Помогите! Ксения Готовская, Ульяновская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лизе требуется восстановительное лечение. Нужно снизить мышечный тонус, увеличить объем движений и улучшить координацию, развить навыки самостоятельной ходьбы».

Виола Кальнова, 11 лет, последствия химического ожога — рубцы мягких тканей глотки, нёба, языка, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 149 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 151 тыс. руб.

Виоле был год, когда случилась эта беда. На даче дочка нашла пакет с щелочными гранулами и начала их есть. Ее доставили в больницу с тяжелыми ожогами языка, гортани, пищевода, желудка. Виола перенесла несколько операций, долгое лечение. В полости рта образовались рубцы, язык укоротился, челюсти и десны деформировались, зубы растут криво. Уже шесть лет врачи Центра челюстно-лицевой хирургии в Москве помогают исправить эти проблемы. Сейчас нужен очередной этап лечения, но оплатить его мы не в силах. Виктория Кальнова, Москва

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Лечение предстоит длительное. Сейчас с помощью брекет-системы мы планируем устранить деформацию зубных рядов. Но рубцы в полости рта могут затруднить установку брекетов. Поэтому вначале оценим реакцию слизистой и степень дискомфорта у ребенка, определим оптимальные методы».

Наташа Соловьева, 14 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются датчики для системы мониторинга глюкозы. 137 728 руб.

Внимание! Цена датчиков на год 156 728 руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 19 тыс. руб.

Дочка заболела пять лет назад — она ослабела, все время просила пить, анализы показали, что уровень сахара зашкаливал. Врачи подобрали два вида инсулина, прописали строгую диету. Два года все было стабильно. Но в последнее время начались перепады сахара, когда он резко снижался, Наташа теряла сознание. Появились осложнения на сосуды и глаза. Очень часто измеряем уровень сахара, но этого недостаточно. Врачи рекомендовали систему непрерывного мониторинга глюкозы, которая состоит из сканера и сменных датчиков. Сканер мы купили сами, но датчики уже не осилим. Помогите, прошу! Ольга Соловьева, Забайкальский край

Руководитель детской поликлиники Красночикойской центральной районной больницы Галина Линейцева (с. Красный Чикой, Забайкальский край): «У Наташи диабет 1-го типа, уровень сахара нестабилен, уже возникли осложнения. Девочка нуждается в непрерывном мониторинге глюкозы, это позволит взять течение заболевания под контроль».

Даниил Шамадрин, 11 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 232 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 19 тыс. руб.

Сын рос активным, редко простужался, занимался спортом. А в марте этого года у Даниила выявили врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Кардиохирург сказал, что дефект большой, сам уже не закроется, нужна операция. Даниил в последнее время стал вялым, придет из школы и спит, появилась одышка. Операцию откладывать опасно, но оплатить ее я не могу. Я вдова, сына воспитываю одна, работаю в детском саду. Елена Жукова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику рекомендуется эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки при помощи окклюдера. После щадящей операции он быстро восстановится и окрепнет».

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Получено ответов из Минздрава РФ — 2