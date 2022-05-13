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6,9 процента ВВП составит размер платежного баланса России в 2026 году, предполагает свежий консенсус-прогноз FocusEconomics. В процентах ВВП показатель будет устойчиво снижаться с 11,8% в 2022 году, возвращаясь к уровню 2021 года, а в деньгах из-за сжатия экономики окажется на $22 млрд меньше этого уровня ($144,6 млрд). В то же время, согласно оценкам Института международных финансов, введение санкций на экспорт российских нефти и нефтепродуктов снизит экспортные доходы в 2022–2024 годах на $80 млрд, а в случае ограничений и на их транспортировку — на $155 млрд. Таким образом, финальная конструкция эмбарго заметно изменит консенсус в отношении платежного баланса России в обозримом будущем.