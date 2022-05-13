Победу не победишь

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В Общественной палате оценили масштаб информационной атаки на День Победы. Бойцы Лиги безопасного интернета насчитали сотни тысяч фейков и обещают составить антирейтинг лидеров общественного мнения, выступающих с антигосударственной позицией. Сторонние эксперты предупреждают, что в деле патриотизма важно не перебарщивать. Впрочем, намерения общественников они серьезно не расценивают: власти используют другие методы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Со 2 по 11 мая в интернете появилась 291 тыс. ложных сообщений о Дне Победы и акции «Бессмертный полк», сообщила на брифинге 12 мая директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина. По данным зампреда комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александра Малькевича, в распространении предпраздничных фейков были задействованы до 3 тыс. блогеров и более 20 тыс. интернет-сообществ, страниц, YouTube-каналов и чатов. Серьезные провокации, подготовленные к 9 Мая, в итоге не удались, зато кибератака на RuTube была удачной, признал общественник. По его мнению, целью этой «идеологической диверсии» было не дать показать торжества 9 Мая.

Одним из главных фейков, по оценкам лиги, стала информация о планах объявить в России всеобщую мобилизацию во время парада Победы. Общественники также зафиксировали призывы сорвать проведение акции «Бессмертный полк» в городах России, но эти попытки нейтрализовала полиция.

В числе наиболее используемых фейков общественники выделили тезисы о том, что бандеровцы сражались против гитлеровской армии, СССР выиграл войну не благодаря Иосифу Сталину, а вопреки его действиям, дискредитацию «Бессмертного полка» (сообщения о нанятых за деньги участниках акции, выброшенных после нее портретах и пр.), новость о том, что на параде в Санкт-Петербурге танки прошли по асфальту, украденному на Украине.

Волонтерам удалось сорвать планы по распространению дезинформации в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), утверждает господин Малькевич. «Состоялась настоящая битва при Facebook, в которой волонтеры одержали победу: оставили 75 тыс. комментариев под фейковыми материалами, опровергая цифры и истории, которые там распространялись»,— похвастался он.

Особенно общественников возмутил пост дизайнера Артемия Лебедева, написавшего в своем блоге, что Вторая мировая война началась с нападения Германии и СССР на Польшу, а атаке на Советы предшествовали инициированные ими боевые действия против Финляндии. Госпожа Мизулина даже пообещала добиться привлечения к уголовной ответственности «кощунника», который, по ее оценке, виновен в реабилитации нацизма путем искажения исторических фактов.

«Необходимо уже создавать антирейтинг вот этих лидеров общественного мнения, которые выступают с антигосударственной позицией, и добиваться привлечения их к ответственности за ту деятельность, которую они осуществляют — вероятно, при поддержке иностранных государств с использованием иностранного финансирования»,— также предложила Екатерина Мизулина.

Эксперты, впрочем, пока видят в борьбе с фейками скорее самопиар, нежели реальный результат. «Это инструмент для продвижения собственной карьеры, причем ставка делается на хайп»,— констатирует политолог Константин Калачев. Он обращает внимание, что объектом нападок стал такой известный, но не самый популярный персонаж, как Артемий Лебедев. Но общественники явно перегибают палку, что может вызвать противоположный эффект, предупреждает эксперт: «Дело, связанное с продвижением патриотизма, не должно оборачиваться идиотизмом. Представляю, как историки будут реагировать, когда выяснится, что сообщение о разделе Польши между СССР и Германией является реабилитацией нацизма».

Общественная борьба с фейками — это демонстрация лояльности и общего усердия, направленная на то, чтобы остаться в обойме, согласен политолог Павел Салин. По его оценке, конкуренция в этой сфере высокая, поэтому для резонанса необходимо изощряться. Политолог разъясняет, что сама власть использует другие инструменты: пропаганду в СМИ и правоохранительные органы, которые сканируют информпространство на предмет опасных, с ее точки зрения, высказываний. Остальные инструменты явно избыточны, но лояльных игроков много не бывает, поэтому подобные акции не возбраняются, рассуждает господин Салин.

Анастасия Корня