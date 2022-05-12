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Коммерсантъ FM
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Металлурги собирают рис

Россельхозбанк может продать долг «АФГ Националь»

Совладелец УГМК Искандар Махмудов может заметно расширить сферу интересов в сельском хозяйстве. Связанные с бизнесменом структуры могут приобрести у Россельхозбанка (РСХБ) права требования к «АФГ Националь» — крупнейшему в РФ производителю риса, который также выращивает зерновые, картофель, овощи и яблоки. Эти сектора имеют потенциал для развития, считают эксперты.

Совладелец УГМК Искандар Махмудов

Совладелец УГМК Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Совладелец УГМК Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Россельхозбанк может продать права требования к агрохолдингу «АФГ Националь» структурам, связанным с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым. О готовящейся продаже долга рассказал источник “Ъ” в инвестиционных кругах, еще два собеседника “Ъ” в отрасли слышали об интересе к активу со стороны структур господина Махмудова.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», на прошлой неделе залоги долей в одной из компаний «АФГ Националь» — «Южные земли» — уже перешли от Россельхозбанка к ООО «Инвестком». Владелец этой структуры Иван Юзефович возглавляет и владеет 30% ООО «Группа КМ», где 70% контролирует Искандар Махмудов. Кроме того, господин Юзефович входил в совет директоров структур УГМК и «Аэроэкспресса», одним из совладельцев которого выступает господин Махмудов. В УГМК не комментируют сторонние организации. В Россельхозбанке, «АФГ Националь» и «Инвесткоме» на вопросы “Ъ” не ответили.

«АФГ Националь» создан в 2013 году в результате слияния крупнейшего производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК «Ангстрем». По собственным данным, холдинг занимает 18% рынка фасованных круп под брендами «Националь», «Агрокультура», Prosto. Также выращивает картофель, морковь, свеклу, лук в Нижегородской области, яблоки в Краснодарском крае, занимается производством зерновых. По данным BEFL, на май 2021 года «АФГ Националь» управлял более 180 тыс. га земель. Россельхозбанк — крупнейший кредитор холдинга. В отчетности ООО «АФГ Националь» за 2020 год перечислены кредиты Россельхозбанка структурам холдинга на более чем 13 млрд руб.

Основатель и бенефициар «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов ранее был гендиректором и совладельцем холдинга «ТНС Энерго». В 2020 году он был арестован в рамках уголовного дела о хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Бизнесмен обвинения отрицает (см. “Ъ” от 3 ноября 2020 года). По словам источников “Ъ”, продажа долгов может быть связана с арестом и уголовным делом, которые негативно отразились на бизнесе «АФГ Националь». Как рассказывает один из источников “Ъ”, покупателей на агрохолдинг искали и в 2021 году.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников добавляет, что у «АФГ Националь» были амбициозные планы по развитию производства картофеля и овощей, которые могли не вписаться в конъюнктуру рынка, участники которого чаще предпочитают действовать очень осторожно и постепенно.

У Искандара Махмудова уже есть интересы в сельском хозяйстве: связанная с ним компания «Косминвест» управляет около 130 тыс. га на юге РФ, где выращивались зерновые, и в 2021 году расширяла земельный банк. Как отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, по предыдущему опыту РСХБ, видимо, понял, что продажа долгов инвестору — самый эффективный способ избавления от проблемных активов. Покупатель долга уже может сам проводить необходимые процедуры оздоровления и восстановления платежеспособности предприятия. Среди вариантов — реализация прав требований для выкупа активов в рамках банкротства, если нового инвестора интересует только часть активов, говорит господин Ибрагимов. Так, группа «Русагро» стала владельцем предприятий холдинга «Солнечные продукты», приобретя права требования на 34,7 млрд руб. у Россельхозбанка.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что российский рынок круп отличается устойчивостью и, вероятно, останется стабильным в обозримой перспективе, а «АФГ Националь» к тому же имеет узнаваемые бренды в категории. Кроме того, в секторе есть потенциал для развития экспорта, добавляет он. По словам господина Сизова, производство яблок также должно быть растущей отраслью из-за высокой зависимости от импорта. А в овощеводстве бизнес во многом связан с уровнем господдержки, добавляет эксперт.

Анатолий Костырев

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