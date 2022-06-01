13 1 мин. ...

Сегодня исполняется 58 лет заместителю руководителя администрации президента РФ Магомедсаламу Магомедову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомедсалам Магомедов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Магомедсалам Магомедов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов:

— Уважаемый Магомедсалам Магомедалиевич! Вы — человек, который внес ключевой вклад в развитие инфраструктуры национальной политики, Ваш многогранный опыт и знания, преданное и ответственное служение России способствуют укреплению единства многонационального народа нашей страны. Пусть успех неизменно сопутствует Вашей плодотворной деятельности, а высокие деловые качества и профессионализм позволят успешно реализовать все намеченные планы. Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»