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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет заместителю руководителя администрации президента РФ Магомедсаламу Магомедову

Магомедсалам Магомедов

Магомедсалам Магомедов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Магомедсалам Магомедов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов:

— Уважаемый Магомедсалам Магомедалиевич! Вы — человек, который внес ключевой вклад в развитие инфраструктуры национальной политики, Ваш многогранный опыт и знания, преданное и ответственное служение России способствуют укреплению единства многонационального народа нашей страны. Пусть успех неизменно сопутствует Вашей плодотворной деятельности, а высокие деловые качества и профессионализм позволят успешно реализовать все намеченные планы. Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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