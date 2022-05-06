«Динамо» отмедалили в Самаре

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В матче, которым открылся 28-й тур чемпионата России, «Динамо» потерпело третье подряд поражение в первенстве. Теперь московский клуб разгромили — 5:2 — на своем поле «Крылья Советов», обострившие интригу в борьбе за серебро турнира, которое из-за свежих неудач грозит вот-вот ускользнуть от динамовцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два из пяти мячей в ворота «Динамо» забил форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков (на переднем плане)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Два из пяти мячей в ворота «Динамо» забил форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков (на переднем плане)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Человеку, который пропустил предыдущие 27 туров чемпионата России, наблюдая за тем, что происходит в этом матче, трудно было бы поверить в то, что «Динамо» довольно долго шло вплотную за «Зенитом», еще в апреле казалось полноценным участником «золотой гонки», а также тянуло на пример того, как в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно ставить исключительно актуальный, «под "большую пятерку"», футбол — с высоким прессингом, подвижными флангами и прочими трендовыми штучками. Ничего из этого в игре московского клуба, проигравшего два предыдущих матча ЦСКА и «Уралу», а в Самару приехавшего без травмированных Федора Смолова и Себастьяна Шиманьского, не проскальзывало. Обычная игра рядового середняка, в которой без труда можно разглядеть кучу проблем: и нападение инертное, и в обороне не без дырок.

Скорее на пример актуальной футбольной модели тянули «Крылья Советов» — как раз, если основываться на турнирной таблице, вполне официальный российский середняк, тоже подошедший к матчу с багажом из двух подряд поражений.

Самарская игра, в отличие от московской, была чрезвычайно живой, а иногда — чрезвычайно толковой. И выливалась в хорошие моменты.

Однажды бодрая комбинация «Крыльев» вывела Владислава Сарвели к границе штрафной. Перед форвардом не было никого из динамовцев, кроме голкипера Антона Шунина, но его подкрученный удар обогнул стойку. Потом, после такого же резвого и затейливого в смысле обилия перемещений игроков наскока, хозяева все-таки забили. Теперь Сарвели продемонстрировал отличные плеймейкерские навыки. Его передача на зацепившегося за линию офсайда Максима Глушенкова была близка к идеальной по таймингу, а ее адресат не подкачал с точностью.

«Динамо» еще повезло, что вскоре после этого оно не осталось в меньшинстве. Никола Моро неаккуратно заехал бутсой по голени Денису Якубе. Фол был похож на тот, за которой можно давать красную карточку, но судья Василий Казарцев, воспользовавшись VAR, решил, что хватит и желтой. А через некоторое время Якуба заставил нарушить на себе правила и тоже заработать предупреждение Диего Лаксальта… В общем, в этот вечер у «Динамо» совсем не клеилось.

Не клеилось у него до эпизода на излете первого тайма, когда гости наконец получили возможность исполнить перспективный стандарт. И вот с ним-то все срослось как надо. Арсен Захарян классно подал, Фабиан Бальбуэна классно пробил головой — и «Крылья» упустили честно добытый запас.

Впрочем, пережитая ими неприятность, минутка слабости ничего не изменили. Вспоминать о хороших временах, когда его цепкостью и энергичностью можно было любоваться, «Динамо» в Самаре упрямо не собиралось. А «Крылья» между тем дождались после перерыва возможности разогнать после потери Лаксальта контратаку от собственной штрафной. Ключевую роль в ней довелось сыграть Антону Зиньковскому. Он продержал мяч ровно столько, сколько было нужно, чтобы Сарвели добежал до вратарской и успел замкнуть прострел.

А потом самарцы, постоянно кусавшие «Динамо», еще разок использовали по полной талант Зиньковского. Теперь он навесил от лицевой линии на голову Глушенкову. Нельзя сказать, что бить тому было исключительно удобно, но форвард пробил, а рикошет, подправивший траекторию мяча, стал тем фактором, который окончательно угробил надежды Шунина его достать.

Интрига, однако, вместе с третьим голом «Крыльев» не умерла. «Динамо» тут же отыграло один мяч после эффектного прохода Дениса Макарова и удара Даниила Фомина, похожего по стилистике на некоторые броски в хоккее — когда шайбу намеренно направляют чуть вбок, чтобы ее подправил в сетку партнер. В данном случае мяч в ворота переправила подставленная нога Вячеслава Грулева. А вслед за этим динамовцы едва не отличились снова — «Крылья» отбились чудом.

Но до перелома не дошло. Запал «Динамо» сошел на нет, а «Крылья Советов» развернули очередной шустрый выпад.

Точку в нем поставил аккуратно положивший мяч в створ Зиньковский. А точку в матче поставил Сергей Пиняев: проигрыша крупного динамовцам, которые в концовке потеряли удаленного Грулева, избежать не удалось. Кстати, и разгромный счет в этом матче отнюдь не противоречил его содержанию.

После этого поражения вторая позиция «Динамо», можно сказать, трещит по швам. Преследователи — «Сочи» и ЦСКА — отстают от него на три и пять очков соответственно и свой матч 28-го тура сыграют в субботу друг с другом в Москве.

Алексей Доспехов