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Коммерсантъ FM
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Суп и герои

Мелодрама о семейной жизни

В прокат вышла мелодрама «Супергерои» итальянского режиссера Паоло Дженовезе, известного по комедии о супружеских секретах «Идеальные незнакомцы» (2015). В новом фильме он опять берется за исследование природы отношений, однако Юлии Шагельман оно показалось довольно поверхностным.

Фото: Andrea Miconi / Lotus Production

Фото: Andrea Miconi / Lotus Production

Расхожее выражение гласит, что не все супергерои носят плащи. Это верно и по отношению к персонажам серии комиксов с таким названием, которые придумывает миланская художница Анна (Жазмин Тринка). Ведь это самая обычная супружеская пара, прообразами которой послужили она сама и ее партнер Марко (Алессандро Борги). Вместо миссий по спасению человечества у них переезды и выплаты по кредитам, а их враги не какие-нибудь инопланетные монстры, а бытовые неурядицы, охлаждение былой страсти, привычка и скука. Супергероями же в глазах Анны, ее редактора и, как предполагается, читателей комикса их делает то, что они сумели, преодолев все эти препятствия, продержаться вместе целых десять лет, в то время как многие их друзья и знакомые успели развестись и жениться заново, а то и вовсе меняют возлюбленных каждый месяц. Взгляд несколько инфантильный, но, как покажут события, Анне и правда стоит усилий удерживаться в отношениях.

Знакомство героев фильма происходит самым романтическим образом: под дождем, который загоняет их под одну арку. Молодой человек, будучи преподавателем физики в университете, старается очаровать прекрасную незнакомку рассуждениями о теории вероятности и относительности времени и оставляет ей свой номер телефона. Но продолжения не следует. Он находит ее снова, на набережной одного из каналов Навильи, где Анна подрабатывает, рисуя портреты прохожих такими, какими они будут в старости. Какова вероятность такой встречи, неизвестно, но она заканчивается в постели. Однако после приятного — несмотря на то что Марко не успел снять носки — секса обнаруживаются расхождения героев в подходе к жизни и любви: Анна, в отличие от своего нового знакомого, не хочет ничего серьезного, поэтому мгновенно исчезает. А спустя еще несколько дней он обнаруживает, что вместе со своими носками стал персонажем комикса на коробке хлопьев — и это оказывается поводом для новой встречи.

Дженовезе проводит зрителей по всей истории Анны и Марко, однако рассказывает ее не последовательно, а по принципу «шаг вперед, два назад». Событий тут негусто: вот он расстался с предыдущей подругой, вот они вместе съездили в отпуск, он предложил жить вместе, она отказалась, они расстались, чтобы немного погодя сойтись снова, а вот она приревновала его к продавщице в курортной лавке. Развитие сюжета и характеров заменяется постоянным чередованием флешбэков и флешфорвардов. Повествование скачет то в прошлое, то в будущее. В какой-то момент две пары из разных временных пластов проходят друг мимо друга по одной улице, как будто иллюстрируя тезис из лекции Марко о том, что линейного времени не существует.

Довольно скоро этот прием становится утомительным, а главное, несмотря на усилия создателей фильма и природное обаяние актеров, ничего из того, что мы узнаем об Анне и Марко вдвоем и каждом из них по отдельности, не убеждает в том, что мы должны переживать за сохранность их отношений. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что, возможно, им и правда стоило последовать примеру друзей и разбежаться навсегда. Но ведь фильм построен на том, что герои предназначены друг другу судьбой и должны быть вместе, несмотря ни на что, поэтому Дженовезе выкручивает эмоциональные ставки на максимум и в последней трети картины нагромождает совсем уж мелодраматические ходы вроде внезапных встреч с бывшими возлюбленными и еще более внезапных смертельных болезней. Так идея о том, что обычная жизнь без потрясений — это тоже своего рода подвиг, окончательно теряется. Зато на плечи актеров ложится поистине супергеройская задача — все-таки удержать зрительское внимание, пока финальные титры нас не разлучат.

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