Банки вызывают взыскателей

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После начала военных действий на Украине и связанного с ними финансового кризиса изменился спрос банков на специалистов. Ожидание ухудшения качества кредитов привело к резкому росту числа вакансий в сегменте работы с залогами и проблемной задолженностью. Увеличился и объем вакансий в сфере валютного контроля. При этом переток клиентов из крупных банков в средние и небольшие, пока не охваченные санкциями, приведет к перераспределению специалистов между игроками разного уровня, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банки стали активнее искать специалистов по работе с залогами и проблемной задолженностью, сообщил “Ъ” представитель SuperJob: число вакансий в сегменте за два месяца (с 24 февраля 2022 года) увеличилось на 122%, хотя общий спрос на персонал в банковской сфере сократился на 39%. Абсолютных цифр там не раскрывают, однако по оценке президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, если банк работает с юридическими лицами, малым и средним бизнесом (МСБ) и ипотекой, количество подобных специалистов может составлять сотни человек.

Рост спроса произошел на фоне ожидания проблем с обслуживанием кредитов и увеличения числа дефолтов. «Банки прогнозируют рост просроченной задолженности в портфеле»,— поясняет директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Ольга Бледнова. Пока просрочка со сроком от 90 дней не показывает резкого роста, «так как у населения сохранилась подушка, но доходы граждан существенно падают при росте инфляции».

В марте, признавали в ЦБ, банки уже зафиксировали «некоторое снижение» платежной дисциплины. По опросу крупнейших розничных банков, рост выхода в первую просрочку наблюдался в необеспеченном (с 5,3% до 7,5%) и ипотечном кредитовании (с 3,5% до 4,6%), а «синхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска». Как правило, внутренние службы банка «заточены» на работу с ранней просрочкой, где достаточно уведомить клиента о пропуске платежа, узнать причину, говорит господин Мехтиев. Затем долги могут передаваться коллекторам.

Также увеличилось число вакансий в сфере валютного контроля, что связано как с ростом клиентского портфеля, так и с изменениями в законодательстве, отметил директор департамента по работе с персоналом Абсолют-банка Сергей Новосад. Альфа-банк ведет усиленный наем на специальности, связанные с клиентской поддержкой, говорит директор по персоналу банка Марат Исмагулов. По его словам, банк увеличил наем в IT и Digital, колл-центр и доставку. В ПСБ также отмечают высокий спрос на IT-специалистов, а реализация плана по импортозамещению повысила потребность в бизнес-аналитиках и технологах. В МКБ в лидерах по поиску персонала такие направления, как IT, риски, информбезопасность, корпоративно-инвестиционный блок, финансовый мониторинг, операционный департамент, клиентский сервис, рассказала директор по персоналу банка Алена Ефремова.

В то же время Ольга Бледнова утверждает, что большинство банков, как и других компаний, остановили массовый прием персонала, идет «точечный набор на стратегически важные позиции». По оценке главного исполнительного директора Magnum Hunt Executive search Ольги Селивановой, на динамику рынка влияют еще только начинающиеся процессы консолидации и продажи активов: «Рынок будет меняться, часть клиентов — и юридических, и физических лиц — будет переходить из крупных в средние и небольшие банки (пока не затронутые санкциями.— “Ъ”). Соответственно, такие банки будут пытаться привлекать специалистов и руководителей для усиления направления клиентского обслуживания, цифровой трансформации, CRM, кредитных и операционных рисков».

Кроме того, во многих крупных банках, попавших под санкции, произошел «исход руководителей» по целому ряду функциональных направлений — IT, управление финансами, юридическое сопровождение, отмечает госпожа Селиванова. Пока на их место назначаются новые топ-менеджеры из числа имеющихся сотрудников, добавляет она, однако вполне вероятно, что в ближайшем будущем появится спрос на более профессиональных кандидатов. Фактически парализованная деятельность инвестиционных банков, по мнению эксперта, при этом приведет к исчезновению спроса, например, на специалистов и руководителей инвестиционных направлений, а также трейдинга.

Ольга Шерункова