Матрасы набивают наличностью

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В то время как западные компании массово приостанавливают инвестиции в российский бизнес, шведский концерн Hilding Anders готов вкладывать средства в производителя товаров для сна «Аскона», где ему принадлежат 73%. В ближайшее время компания может получить очередной транш в 193 млн руб. Сейчас «Аскона» находится в сложном положении, так как четверть всей продукции компания продавала через магазины IKEA, приостановившие работу. Теперь компания пытается переориентироваться на маркетплейсы. Но быстро восстановить бизнес это не позволит, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Шведский концерн Hilding Anders до конца этого года инвестирует в бизнес «Асконы» 193,5 млн руб., сообщили “Ъ” в компании. Средства пойдут на модернизацию и увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента и запуск нового производства. В Hilding Anders не ответили на запрос “Ъ”.

Ранее в этом году Hilding Anders выделил «Асконе» на модернизацию 136 млн руб. Тогда сумма капитальных затрат, по собственным оценкам, составила 264,5 млн руб. В компании говорят, что эти средства пошли на модернизацию производства мебели, матрасов и развитие IT-направления.

ГК «Аскона» — крупный производитель товаров для сна — основана в 1990 году Владимиром Седовым. Насчитывает 900 собственных точек продаж в РФ, СНГ и Европе. Выручка в 2021 году составила 49,9 млрд руб. 73% в «Асконе» принадлежат Hilding Anders, под этим брендом в стране работает еще 90 розничных точек. Шведским концерном, в свою очередь, владеет инвесткомпания KKR со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Решение инвестировать в российский бизнес означает, что концерн продолжает верить в местный рынок, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. А в текущих условиях из-за высокой стоимости кредитов активный рост могут показывать только компании, обладающие собственным капиталом, говорит эксперт.

«Аскона» является одним из крупных поставщиков для сети IKEA, которая приостановила работу в России как минимум до осени. Представитель «Асконы» сообщил “Ъ”, что по этой причине около 7% занятых на производстве сотрудников временно оказались без работы. Но, утверждает он, штат сохранен, сотрудники переориентированы на производство продукции для маркетплейсов. Впрочем, по информации партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за падения спроса производитель находится в кризисе и вынужден сокращать сотрудников сразу по нескольким направлениям.

Основатель интернет-магазина мебели Divan.ru Антон Макаров напоминает, что в абсолютных значениях через IKEA «Аскона» реализовывала около четверти всей своей продукции. По его данным, компания теперь пытается активно работать в b2b-сегменте, чтобы занять как можно больший объем рынка и загрузить освободившиеся мощности. «Компания попытается занять определенную нишу ушедших из России брендов, однако для этого необходим как минимум год. Столько же времени "Асконе" потребуется для восстановления спроса до докризисных показателей»,— считает Ольга Сумишевская.

Марат Ибрагимов полагает, что «Аскона» будет искать новые каналы сбыта и начнет фокусироваться на продажах через маркетплейсы. В компании уточняют, что будут расширять функционал своего сайта, займутся переработкой позиционирования основных товарных категорий и продолжат расширять возможности цифрового взаимодействия с потребителями.

Никита Щуренков