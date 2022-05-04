Ночные клубы выведут на экраны

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Как выяснил “Ъ”, столичная мэрия просит ночные клубы города подключить их камеры к городской системе видеонаблюдения, доступ к которой имеют правоохранительные органы. Потоковое видео с камер должно передаваться в городской центр обработки данных и может использоваться для распознавания лиц. Годом ранее к системе уже подключили камеры в торговых центрах для контроля за соблюдением масочного режима. Клубы формально пойдут на сотрудничество с мэрией, считают эксперты, но на деле могут саботировать реализацию проекта, чтобы не потерять посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” из числа управляющих ночными клубами и барами Москвы рассказали, что с апреля часть развлекательных заведений обязали обеспечить подключение их видеокамер к Единому центру хранения данных мэрии (ЕЦХД, центр обработки данных, на базе которого работает столичная система распознавания лиц, управляется департаментом информационных технологий Москвы.— “Ъ”). По словам одного из собеседников, установку камер курирует префектура ЦАО, от владельцев заведений также требуют подписывать гарантийное письмо, где будут указаны сроки установки оборудования.

Другой собеседник “Ъ” рассказал, что переговоры с мэрией идут уже месяц, речь в первую очередь о подключении к ЕЦХД камер на входах. «Клубам дают возможность интегрировать свои камеры с ЕЦХД, но для этого они должны соответствовать техническим параметрам, поэтому быстро реализовать проект не получается»,— говорит он. Управляющий одного из ночных клубов передал “Ъ” методичку по подключению коммерческих камер к городской системе видеонаблюдения, полученную от представителя мэрии. Там говорится, что разрешение устанавливаемых камер должно быть не менее 720p, скорость передачи данных — 1–4 Мбит/с, частота кадров — от 15 до 25 к/с. В префектуре Центрального административного округа и департаменте информационных технологий Москвы не ответили на запросы “Ъ”. Аналогичную методичку в октябре 2021 года получали владельцы столичных торговых центров, от которых мэрия потребовала интегрировать свои камеры в городскую систему видеонаблюдения. Это должно было помочь властям выявлять торгцентры, посетители которых не соблюдают масочный режим (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года).

Согласно официальным данным мэрии, сейчас в столице работает 213 тыс. камер видеонаблюдения. Данные из них попадают в ЕЦХД и могут быть использованы для распознавания лиц граждан, доступ к нему имеют в том числе сотрудники МВД.

Власти Москвы ежегодно масштабируют систему распознавания лиц. Например, в октябре 2021 года она заработала в столичном метрополитене для оплаты проезда с помощью FacePay. Решение планируется внедрить и на наземном транспорте: дептранс столицы 28 апреля сообщил о наборе тестировщиков FacePay.

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом цифровизации московского городского хозяйства, планы подключения видеокамер коммерческих компаний к централизованной системе видеонаблюдения обсуждались давно. «Идея была в том, чтобы сначала ненавязчиво попросить госкомпании подключить свои камеры к системе, а затем прийти с этим предложением и к коммерческим организациям»,— сказал он. По словам собеседника, проект получил развитие во время пандемии в 2020–2021 годах. «Обкатали на торговых центрах, а теперь, возможно, решили перейти и к ночным клубам»,— отмечает он.

Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич предполагает, что владельцы ночных клубов могут формально согласиться на размещение камер, но на деле могут саботировать проект мэрии, используя аппаратные недостатки камер и системы передачи данных, а также специально устанавливая их в темных помещениях. «Владельцы развлекательных заведений и их клиенты заинтересованы в том, чтобы сохранить приватность визитов»,— отмечает он. Тем более, добавляет эксперт, что речь идет не о записи на внутренний сервер, а о передаче данных в госсистему, к которой есть доступ у различных служб и ведомств. «Для кого-то это станет препятствием для посещения заведений,— полагает эксперт,— а значит, сами клубы могут попытаться минимизировать риск потери клиентов».

Татьяна Исакова, Никита Щуренков, Никита Королев