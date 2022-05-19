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Сегодня исполняется 66 лет губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову

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Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российской академии наук Александр Сергеев:

— Уважаемый Александр Дмитриевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваше многолетнее служение Отечеству и Санкт-Петербургу на ответственных постах — пример патриотизма, государственного подхода к делу, высокой требовательности к себе и другим. Научное сообщество России признательно Вам за особое внимание к развитию петербургской академической и вузовской науки, поддержке молодых ученых, повышению роли университетов в жизни мегаполиса. Уверен, энергия, твердость убеждений и умение добиваться поставленных целей будут и впредь Вашими надежными помощниками в труде на благо Санкт-Петербурга и России!

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, новых достижений в работе и в жизни!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»