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Коммерсантъ FM
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Форвард «Торонто» доиграл до 60

Остону Мэттьюзу удалось добраться до знаковой снайперской отметки

Забросив две шайбы в матче с «Детройт Рейд Уингс», форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз стал третьим в нынешнем столетии хоккеистом НХЛ, которому удалось добраться до отметки в 60 голов, забитых в регулярном чемпионате. Впрочем, этот сезон вообще оказался богат на снайперские и бомбардирские достижения.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз стал третьим, после Александра Овечкина и Стивена Стэмкоса, хоккеистом НХЛ, которому удалось добраться до отметки 60 голов, забитых в регулярном чемпионате в XXI веке

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз стал третьим, после Александра Овечкина и Стивена Стэмкоса, хоккеистом НХЛ, которому удалось добраться до отметки 60 голов, забитых в регулярном чемпионате в XXI веке

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз стал третьим, после Александра Овечкина и Стивена Стэмкоса, хоккеистом НХЛ, которому удалось добраться до отметки 60 голов, забитых в регулярном чемпионате в XXI веке

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Остон Мэттьюз в этот день, один из последних дней регулярного чемпионата, завершающегося в ближайший уикенд, был обречен оказаться в центре внимания. Перед домашним матчем с «Детройтом» в активе форварда «Торонто» значилось 58 голов, а в пяти предыдущих встречах он покидал площадку, ни разу не поразив ворота. Это была невероятно долгая серия по меркам 24-летнего игрока, в котором уже успели разглядеть феноменального снайпера, обладающего идеальным для своего амплуа набором качеств: умеет бороться, обводить, ну и, разумеется, божественно бросать с разных дистанций. Раньше в таком же духе высказывались разве что про Александра Овечкина.

И вот Остона Мэттьюза наконец прорвало. «Детройт» получил от него 59-й и 60-й гол. А 60 голов — это очень значимая отметка, фактически эксклюзивная. Вообще-то признаком экстраординарного снайперского таланта считается рубеж в 50 голов в регулярном чемпионате. Во всяком случае, это точно относится к текущему столетию. По ходу его было три сезона, в которых замахиваться на нее было бессмысленно по объективным причинам: календарь первенства существенно сокращали обстоятельства. Девять лет назад его сократил локаут, а в двух чемпионатах, предшествовавших нынешнему,— пандемия коронавируса. Но еще трем первенствам никакие обстоятельства не мешали пройти в полном объеме, от звонка до звонка, а после них Maurice Richard Trophy доставался хоккеисту, до полусотни голов даже не дотянувшему.

Что же касается шести десятков заброшенных в «регулярке» шайб, то на такое за двадцать с лишним лет оказались способны лишь два форварда. В 2008 году еще молодой Александр Овечкин забил 65 голов, в 2012-м Стивен Стэмкос из «Тампа-Бей Лайтнинг» — ровно 60. Так что когда ESPN назвал достижение Мэттьюза историческим, он допустил не слишком явную натяжку. Особенно учитывая тот факт, что нападающий пропустил в этом чемпионате аж восемь матчей. А если бы не пропустил, то сейчас, скорее всего, уже как минимум трещал бы по швам рекорд века Овечкина. А так до абсолютной «историчности» Мэттьюз все-таки, видимо, не доберется. Дело в том, что «Торонто» перед play-off осталось сыграть один матч в регулярном чемпионате — против «Бостон Брюинс», который гораздо крепче пролетевшего мимо розыгрыша Кубка Стэнли «Детройта».

На самом деле прорыв Мэттьюза, готового забрать второй подряд Maurice Richard Trophy, вполне укладывается в тренд сезона. Он заключается в атакующем акценте. А идеально иллюстрирует его даже не снайперская, а бомбардирская гонка.

Для бомбардира аналогом снайперской отметки в 50 голов является отметка в сто очков в регулярном чемпионате. В этом веке ее покорение было не такой уж простой задачей и в полноценном сезоне. В 2019 году до сотни в «регулярке» добрались шесть человек, в 2018-м — трое, в 2017-м и 2016-м — по одному, а в 2015-м и вовсе не добрался никто. Взгляд же на сегодняшнюю бомбардирскую таблицу фиксирует удивительный факт. Сто очков и больше у восьми хоккеистов (см. справку), в числе которых и Мэттьюз, и шикарно играющий весной его сверстник из «Миннесота Уайлд» — россиянин Кирилл Капризов. При этом к финишу «регулярки» количество выбивших сотню может вырасти: например, трех баллов до нее не хватает Джейти Миллеру из «Ванкувер Кэнакс» и одноклубнику Остона Мэттьюза Митчу Марнеру.

Кроме того, нельзя забывать о том, что в этом сезоне многие игроки, как и Мэттьюз, недосчитались сыгранных матчей, скажем, из-за вспышек коронавируса или иных неприятностей. Допустим, если бы не травма, гораздо больше ста очков было бы у россиянина Никиты Кучерова из «Тампа-Бей Лайтнинг».

Кучерову, кстати, принадлежит бомбардирский рекорд века. В 2019 году на его счету по итогам регулярного чемпионата было 128 очков. И с этим рекордом, в отличие от рекорда снайперского, связана реальная, а не фантомная интрига.

У лидирующего в бомбардирской гонке Конора Макдэвида в данный момент 122 очка. Но «Эдмонтону» еще предстоит сыграть не один, а два матча в «регулярке» — с «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувером». А три-четыре балла во встрече, тем более с не самым мощным оппонентом, для Макдэвида скорее норма, чем что-то аномальное.

Алексей Доспехов

Лучшие бомбардиры чемпионата НХЛ

ИГПОО/И
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)7944781221,54
2. Джонатан Юбердо («Флорида»)8030851151,44
3. Джонни Годро («Калгари»)8039741131,41
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)7955541091.38
5. Остон Мэттьюз («Торонто»)7360461061,45
6. Кирилл Капризов («Миннесота»)7945601051,33
7. Мэттью Ткачак («Калгари»)8041611021,28
8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бей»)7939621011,28
9. Митчелл Марнер («Торонто»)723562971,35
10. Джейти Миллер («Ванкувер»)783166971,24
11. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)752274961,28
15. Александр Овечкин («Вашингтон»)775040901,17
26. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)743448821,11
38. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)772453771,00
41. Павел Бучневич («Сент-Луис»)723046761,06
52. Андрей Свечников («Каролина»)783039690,88
56. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)452442661,47

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