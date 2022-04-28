Форвард «Торонто» доиграл до 60

46 3 мин. ...

Забросив две шайбы в матче с «Детройт Рейд Уингс», форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз стал третьим в нынешнем столетии хоккеистом НХЛ, которому удалось добраться до отметки в 60 голов, забитых в регулярном чемпионате. Впрочем, этот сезон вообще оказался богат на снайперские и бомбардирские достижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз стал третьим, после Александра Овечкина и Стивена Стэмкоса, хоккеистом НХЛ, которому удалось добраться до отметки 60 голов, забитых в регулярном чемпионате в XXI веке

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз стал третьим, после Александра Овечкина и Стивена Стэмкоса, хоккеистом НХЛ, которому удалось добраться до отметки 60 голов, забитых в регулярном чемпионате в XXI веке

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Остон Мэттьюз в этот день, один из последних дней регулярного чемпионата, завершающегося в ближайший уикенд, был обречен оказаться в центре внимания. Перед домашним матчем с «Детройтом» в активе форварда «Торонто» значилось 58 голов, а в пяти предыдущих встречах он покидал площадку, ни разу не поразив ворота. Это была невероятно долгая серия по меркам 24-летнего игрока, в котором уже успели разглядеть феноменального снайпера, обладающего идеальным для своего амплуа набором качеств: умеет бороться, обводить, ну и, разумеется, божественно бросать с разных дистанций. Раньше в таком же духе высказывались разве что про Александра Овечкина.

И вот Остона Мэттьюза наконец прорвало. «Детройт» получил от него 59-й и 60-й гол. А 60 голов — это очень значимая отметка, фактически эксклюзивная. Вообще-то признаком экстраординарного снайперского таланта считается рубеж в 50 голов в регулярном чемпионате. Во всяком случае, это точно относится к текущему столетию. По ходу его было три сезона, в которых замахиваться на нее было бессмысленно по объективным причинам: календарь первенства существенно сокращали обстоятельства. Девять лет назад его сократил локаут, а в двух чемпионатах, предшествовавших нынешнему,— пандемия коронавируса. Но еще трем первенствам никакие обстоятельства не мешали пройти в полном объеме, от звонка до звонка, а после них Maurice Richard Trophy доставался хоккеисту, до полусотни голов даже не дотянувшему.

Что же касается шести десятков заброшенных в «регулярке» шайб, то на такое за двадцать с лишним лет оказались способны лишь два форварда. В 2008 году еще молодой Александр Овечкин забил 65 голов, в 2012-м Стивен Стэмкос из «Тампа-Бей Лайтнинг» — ровно 60. Так что когда ESPN назвал достижение Мэттьюза историческим, он допустил не слишком явную натяжку. Особенно учитывая тот факт, что нападающий пропустил в этом чемпионате аж восемь матчей. А если бы не пропустил, то сейчас, скорее всего, уже как минимум трещал бы по швам рекорд века Овечкина. А так до абсолютной «историчности» Мэттьюз все-таки, видимо, не доберется. Дело в том, что «Торонто» перед play-off осталось сыграть один матч в регулярном чемпионате — против «Бостон Брюинс», который гораздо крепче пролетевшего мимо розыгрыша Кубка Стэнли «Детройта».

На самом деле прорыв Мэттьюза, готового забрать второй подряд Maurice Richard Trophy, вполне укладывается в тренд сезона. Он заключается в атакующем акценте. А идеально иллюстрирует его даже не снайперская, а бомбардирская гонка.

Для бомбардира аналогом снайперской отметки в 50 голов является отметка в сто очков в регулярном чемпионате. В этом веке ее покорение было не такой уж простой задачей и в полноценном сезоне. В 2019 году до сотни в «регулярке» добрались шесть человек, в 2018-м — трое, в 2017-м и 2016-м — по одному, а в 2015-м и вовсе не добрался никто. Взгляд же на сегодняшнюю бомбардирскую таблицу фиксирует удивительный факт. Сто очков и больше у восьми хоккеистов (см. справку), в числе которых и Мэттьюз, и шикарно играющий весной его сверстник из «Миннесота Уайлд» — россиянин Кирилл Капризов. При этом к финишу «регулярки» количество выбивших сотню может вырасти: например, трех баллов до нее не хватает Джейти Миллеру из «Ванкувер Кэнакс» и одноклубнику Остона Мэттьюза Митчу Марнеру.

Кроме того, нельзя забывать о том, что в этом сезоне многие игроки, как и Мэттьюз, недосчитались сыгранных матчей, скажем, из-за вспышек коронавируса или иных неприятностей. Допустим, если бы не травма, гораздо больше ста очков было бы у россиянина Никиты Кучерова из «Тампа-Бей Лайтнинг».

Кучерову, кстати, принадлежит бомбардирский рекорд века. В 2019 году на его счету по итогам регулярного чемпионата было 128 очков. И с этим рекордом, в отличие от рекорда снайперского, связана реальная, а не фантомная интрига.

У лидирующего в бомбардирской гонке Конора Макдэвида в данный момент 122 очка. Но «Эдмонтону» еще предстоит сыграть не один, а два матча в «регулярке» — с «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувером». А три-четыре балла во встрече, тем более с не самым мощным оппонентом, для Макдэвида скорее норма, чем что-то аномальное.

Алексей Доспехов