Эпоха французского возрождения

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Чем бы ни завершился нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, он войдет в историю, как, впрочем, и весь сезон в целом, благодаря одному из самых удивительных карьерных ренессансов, пережитых кем-либо из знаменитых игроков. В 34 года французский форвард «Реала» Карим Бензема показывает такую результативность и эффективность, какую не показывал даже в молодости. А два его очередных гола помогли мадридцам в первом полуфинальном матче главного еврокубка, на выезде против «Манчестер Сити», сохранить высочайший уровень интриги в противостоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный бомбардир чемпионата Испании и Лиги чемпионов 34-летний форвард «Реала» Карим Бензема (на переднем плане) является главным претендентом на «Золотой мяч»

Фото: Jose HERNANDEZ / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP Главный бомбардир чемпионата Испании и Лиги чемпионов 34-летний форвард «Реала» Карим Бензема (на переднем плане) является главным претендентом на «Золотой мяч»

Фото: Jose HERNANDEZ / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP

Первый из полуфинальных матчей нынешней Лиги чемпионов вошел в число самых ярких среди тех, что когда-либо видел турнир. В нем два футбольных гиганта вышли друг на друга, сбросив забрала, и забили на двоих семь мячей. «Манчестер Сити» одержал победу — 4:3, но довольным итогом встречи должен быть и «Реал». Пропустив в течение первых десяти с небольшим минут два гола, а во втором тайме уступая со счетом 2:4, он сумел в концовке добиться такого результата, который в еврокубках считается абсолютно приемлемым. Минимальное — 3:4 — поражение точно оставило ему неплохие шансы добиться успеха в противостоянии.

Это был тот случай, когда насчет того, кого выделить в этой игре, не имелось никаких разногласий среди экспертов из разных стран. Фото форварда «Реала» Карима Бензема разместили на главных страницах своего сайта французская L’Equipe, различные испанские и британские медиаресурсы. Во всех смаковались его подвиги. Забил два мяча, второй — с пенальти, но какого пенальти! Он был назначен на излете основного времени, когда «Реалу» кровь из носу требовалось забивать, чтобы не очутиться в шкуре явного аутсайдера шикарной пары. А Бензема вызвался исполнять одиннадцатиметровый, несмотря на то что совсем недавно сорвал целых два в матче с «Осасуной». Этот он отправил в цель, тихонько пробив по центру. Рискованный, издевательский, требующий безумного хладнокровия и уверенности удар, который в футболе называют именем чехословацкого футболиста Антонина Паненки,— последнее, что можно было ожидать от форварда в подобной ситуации. И нет ничего странного, что после того, как он был исполнен, футбольные знаменитости вроде Рио Фердинанда, которым выпало комментировать матч, захлебывались от восторга.

Впрочем, во всех изданиях, конечно, писали не только и не столько о конкретном манчестерском выступлении Карима Бензема, сколько о том, как идеально оно вписалось в общую картину. Ведь весь этот близящийся к своей кульминации сезон точно запомнится в том числе благодаря «феномену Бензема», а история футбола, возможно, не знала подобного карьерного ренессанса.

Карим Бензема не выпадает из списка топовых форвардов мира почти полтора десятилетия — примерно с момента перехода из «Лиона» в «Реал» в 2009 году. Все это время он был звездой. Но все же звездой, которую никто не рисковал ставить вровень, скажем, с Лионелем Месси или долго игравшим вместе с французом за «Реал» Криштиану Роналду. А на рубеже прошлого и текущего десятилетий, на четвертом десятке Бензема, казалось, опустился еще на эшелон ниже. По его новым, ветеранским меркам чрезвычайно удачным можно было считать и предыдущий сезон с тремя десятками голов в официальных матчах за «Реал» — классный показатель, но не такой, чтобы сходить с ума от восторга.

Но сейчас происходит что-то удивительное. Голы в ворота «Манчестер Сити» стали для Карима Бензема 40-м и 41-м в сезоне. А количество сыгранных матчей у него такое же, как число забитых мячей! И это уже феноменальная результативность, даже если выкинуть на свалку отсылки к возрасту форварда. Такая, какая вполне может принести ему «Золотой мяч». Во всяком случае, в данный момент более убедительных претендентов на него, чем Карим Бензема, не видно.

Бензема хорош и в испанском первенстве, в котором «Реал» вот-вот обеспечит себе титул во многом благодаря его энергетике и эффективности. Но феномен проявляется прежде всего в Лиге чемпионов, в ее ключевой фазе. Весной француз уже успел угробить своими хет-триками в 1/8 финала и 1/4 финала двух грандов — ПСЖ и «Челси». Теперь грозит угробить голами «Манчестер Сити», а еще — отнять у Криштиану Роналду рекорд, на который Карим Бензема посягнуть вроде бы не мог ни при каких условиях.

Имеется в виду рекорд по голам в отдельно взятом розыгрыше Лиги чемпионов — 17. Португалец установил его восемь лет назад. С тех пор вплотную к рекорду дважды подбирался только он сам. Однажды, в 2020 году, в двух голах от него остановился Роберт Левандовский из «Баварии». У Карима Бензема уже 14 мячей в активе. А впереди — если все срастется в ответной игре против «Манчестер Сити» — два матча.

Алексей Доспехов