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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет совладельцу корпорации «Технониколь» Игорю Рыбакову

Игорь Рыбаков

Игорь Рыбаков

Фото: из личного архива Игоря Рыбакова

Игорь Рыбаков

Фото: из личного архива Игоря Рыбакова

Его поздравляет предприниматель Михаил Кучмент:

— Дорогой Игорь! Поздравляю тебя с 50-летием! Для меня ты не просто коллега по физтеху, ты удивительный пример того, что нужно не бояться делать новое, экспериментировать, верить и мечтать. Ты постоянно доказываешь, что все невозможное — возможно, главное — неуклонно идти к своей цели, привлекая к своей идее как можно больше соратников и сподвижников. Ты — человек с неуемной энергией и разносторонними интересами, ты — экспериментатор, новатор, который постоянно двигается вперед. Верю, что у тебя все получится и благодаря твоим усилиям и твоему Х10 как можно больше людей станут богаче, успешнее и счастливее!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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