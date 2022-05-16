Сегодня исполняется 50 лет совладельцу корпорации «Технониколь» Игорю Рыбакову
Игорь Рыбаков
Фото: из личного архива Игоря Рыбакова
Его поздравляет предприниматель Михаил Кучмент:
— Дорогой Игорь! Поздравляю тебя с 50-летием! Для меня ты не просто коллега по физтеху, ты удивительный пример того, что нужно не бояться делать новое, экспериментировать, верить и мечтать. Ты постоянно доказываешь, что все невозможное — возможно, главное — неуклонно идти к своей цели, привлекая к своей идее как можно больше соратников и сподвижников. Ты — человек с неуемной энергией и разносторонними интересами, ты — экспериментатор, новатор, который постоянно двигается вперед. Верю, что у тебя все получится и благодаря твоим усилиям и твоему Х10 как можно больше людей станут богаче, успешнее и счастливее!