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Коммерсантъ FM
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ЕАЭС выходит на биржу

Страны «пятерки» готовят общий механизм товарных торгов

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продвинулся в формировании общего рынка биржевых торгов товарами: по итогам заседания рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сформированы предложения по перечню торгуемой продукции. Сначала это будут, в частности, уголь, металл, сахар, затем — уже более чувствительные для союза нефть, газ и электроэнергия. Представлены две схемы организации торгов. Россия предлагает проводить их на любых национальных биржах с допуском представителей всех стран союза. Белоруссия хочет, чтобы приоритет отдавался национальным участникам бирж и в специальный общий центр обработки данных отправлялись только неудовлетворенные торговые заявки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На фоне санкций и проблем в международной торговле в работе по формированию общего биржевого товарного рынка ЕАЭС наметились подвижки. К июлю этого года ЕЭК, сообщили вчера в комиссии, представит доклад с предложениями по этой теме, включая перечень товаров для продажи на торгах. Пока же, в мае—июне, по словам директора департамента макроэкономической политики ЕЭК Аскара Джаппаркулова, планируется провести тестовые торги на базе казахстанской и российской бирж (Евразийская торговая система и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа).

Работа над общим биржевым товарным рынком в ЕАЭС ведется давно — утвердить итоговую программу планируется до конца 2024 года. По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, актуальность этой работы существенно возросла с учетом геополитической ситуации. Сейчас в странах союза в работе национальных товарных бирж есть существенные различия. Если в России, например, торгуются нефть, золото, серебро, зерно, сахар и лесоматериалы, то в Белоруссии — металло- и лесопродукция, сельхозпродукция, уголь, цемент, а также промышленные и потребительские товары. Казахстан является единственной в ЕЭАС страной, где помимо других товаров торгуются квоты на выбросы парниковых газов и углеродные единицы. В рамках же создания единого рынка ЕАЭС имеющиеся расхождения планируется привести к единому знаменателю.

Предварительный перечень товаров уже готов. На первом этапе в него войдут уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмых, лесоматериалы, металл, стройматериалы, а также цемент и золото. На втором этапе, который начнется после согласования правил биржевой торговли и отмены ограничительных мер или запретов на экспорт/импорт в рамках взаимной торговли, перечень может пополниться электроэнергией, нефтью и нефтепродуктами, газом и зерном. Отметим, в отношении нефти работа по формированию правил биржевых торгов параллельно идет и по другому «треку» — созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Пока единого понимания схемы биржевого товарного рынка ЕАЭС нет — два различающихся подхода представили Россия и Белоруссия (как сообщает ЕЭК, оба предложения войдут в июльский доклад). Москва предлагает проводить торги на всех национальных биржах, допустив к ним представителей всех стран ЕАЭС, с формированием биржевого комитета для управления работой союзного рынка товаров. Минск, также выступая за формирование общего рынка на основе действующих бирж, предлагает на первом этапе осуществлять торговлю с участием лишь национальных участников, а на втором — в случае отсутствия встречных заявок в «стакане» котировок местного рынка — продажи могут осуществляться уже через общий торговый модуль системы электронных торгов ЕАЭС.

Как следует из материалов рабочей группы (есть у “Ъ”), на заседании в ЕЭК рассматривались плюсы и минусы этих подходов. Преимущества российской схемы — расширение возможностей продажи товаров и рост показателей торговли на биржах, предоставляющих лучшие условия торгов. В числе недостатков — переориентация национальных участников торгов на биржи, предоставляющие лучшие условия, и, как следствие, снижение показателей бирж, предоставляющих «недостаточно эффективные услуги», а также необходимость регистрации участников на всех национальных биржах ЕАЭС. Сильные стороны белорусского подхода — отсутствие конкуренции между национальными биржами и гарантированное обеспечение потребностей внутреннего рынка и интересов национальных участников. Минус — необходимость финансирования организации, которая будет обслуживать общий торговый модуль ЕАЭС.

Евгения Крючкова

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