ЦСКА закидали шайбами

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Второй матч финала play-off Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА завершился со счетом 6:4 в пользу магнитогорцев. Счет в серии стал равным — 1:1, и теперь команды проведут две встречи в Москве.

То, что «Металлург» начал финал нынешнего Кубка Гагарина с поражения, как ни странно, можно было расценить как добрый знак для уральского клуба. Ведь в трех прошлых своих финалах play-off КХЛ он неизменно проигрывал на старте, а затем в итоге дважды завоевывал трофей — в противостояниях с пражским «Львом» в 2014 году и ЦСКА в 2016-м. Осечка случилась только со СКА в 2017-м. Собственно, и хронология текущего play-off говорит о том, что «Магнитка» почему-то тяжело вкатывается в каждую серию. На предыдущих стадиях она уступила в первой встрече и «Барысу», и «Авангарду», причем омичам «влетела» с убийственным счетом 1:8. Да и с «Трактором» команда Ильи Воробьева изрядно намучилась, вырвав победу в третьем периоде.

Другое дело, что во втором матче с ЦСКА «Металлургу» нужно было не только включаться по максимуму, но и добиваться положительного результата. Второе поражение подряд, тем более в родных стенах, не сулило уже ничего хорошего. В золотых для себя сериях магнитогорцам не приходилось отыгрываться с 0:2.

Неудивительно, что хозяева льда с первых смен полезли на ворота Ивана Федотова, и ставка на мощное давление в дебюте принесла свои плоды.

Защитник Артем Земченок послал шайбу в направлении расположившегося на пятаке Филиппа Майе, и нападающий переправил ее в сетку. Для канадца это было 16-е очко по системе «гол плюс пас» в нынешнем play-off, и он догнал лидера списка лучших бомбардиров Никиту Гусева из петербургского СКА.

Впрочем, после пропущенного гола заметно активизировались и гости. В первом периоде «Металлург» выручил 39-летний голкипер Василий Кошечкин, но уже во втором и он попал под раздачу. Павел Карнаухов совершил голевой отбор в чужой зоне и ассистировал Виталию Абрамову, чей кистевой бросок с близкого расстояния не отразил бы и более шустрый вратарь. Хотя в этой двадцатиминутке досталось и Кошечкину, и Федотову. Цифры на табло стали меняться слишком быстро даже для такого стремительного вида спорта, как хоккей.

Защитник Линус Хультстрем могучим щелчком от синей линии снова вывел хозяев вперед, а Майе записал себе в актив передачу и с 17 баллами вышел на чистое первое место среди топ-бомбардиров. Не успели магнитогорские болельщики отпраздновать это событие, как армеец Михаил Григоренко заставил их пережить совсем другие эмоции. Вскоре Архип Неколенко опять обрадовал трибуны, с мясом загнав шайбу в ворота после паса на пятак Линуса Виделля. Потом команды взяли паузу, но нападающий ЦСКА Антон Слепышев с помощью Сергея Плотникова прервал шестиминутную голевую засуху, в третий раз восстановив равенство.

Ничья 3:3 продержалась недолго. Денис Зернов, согласно установившейся в этом матче очередности, вновь обеспечил минимальный перевес «Металлургу», удачно использовав рикошет от перекладины. Затем должны были забивать армейцы, однако Кошечкин сначала справился с броском в упор Слепышева, а в следующем эпизоде «заколдовал» штангу и еще не позволил Александру Попову добить отскочившую от нее шайбу. Зато Брендан Лайпсик четко сыграл на добивании после броска Майе и с девятью голами закрепился на позиции лучшего снайпера play-off. Главное же для магнитогорцев — они создали себе относительно комфортную разницу на третий отрезок встречи.

Конечно, после такого ураганного второго периода, в котором соперники накидали друг другу семь шайб, могло показаться, что они не успокоятся, а ЦСКА — уж точно. Но все-таки результативность резко пошла на убыль. Гол Голдобина с паса Майе, достигшего отметки в 19 очков, так и вовсе заранее снял вопросы о победителе матча. В итоге москвичи потерпели поражение 4:6, и при счете 1:1 серия переезжает в столицу.

Александр Ильин