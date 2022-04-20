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3290 долларов составил по итогам 2021 года размер внешнего долга РФ в расчете на душу населения, сообщил вчера ЦБ. Это несколько больше, чем было годом ранее: в 2020-м этот показатель составлял $3189. Пикового значения, считая с 2004 года, размер долга на душу российского населения достиг в 2013 году — $5072. Минимальное значение — $1487 — за этот период фиксировалось в 2004-м. Показатель соотношения внешнего долга РФ и объема ВВП в 2021 году составил 27%. По методике МВФ, значения до 30% — это низкая степень риска (до 40% — средняя, до 50% — высокая). Соотношение долга РФ и годового объема экспорта товаров и услуг в 2021 году — 87% (до 100% — низкая степень риска, до 150% — средняя, до 200% — высокая).