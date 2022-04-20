В бой пошли еще и старики

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Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) во вторник провела съезд, на котором делегаты переизбрали ее руководящий состав и подвели итоги минувшей пятилетки. С некоторой досадой «пенсионеры» оценили избирательную кампанию 2021 года, по результатам которой они не сумели, в отличие от «Новых людей», пройти в Госдуму, хотя ошибок, по собственным словам, практически не допустили. Главным же событием съезда стало заявление о поддержке проведения специальной военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Партии пенсионеров Владимир Бураков (в центре) и его заместитель Владимир Ворожцов (слева) готовы предложить России новую общенациональную идею

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидер Партии пенсионеров Владимир Бураков (в центре) и его заместитель Владимир Ворожцов (слева) готовы предложить России новую общенациональную идею

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мероприятие открыл председатель центрального совета партии Владимир Бураков, отчитавшийся об итогах работы РППСС за 2017–2022 годы. Он напомнил о перерегистрации ее членов, которая позволила очистить ряды «пенсионеров» от «мертвых душ»: теперь актив партии насчитывает 5,3 тыс. человек, а свыше 45 тыс. числятся сторонниками. «Вроде бы и немного, но зато это реально работающие люди»,— заверил господин Бураков, наказав делегатам наращивать это число.

По словам лидера РППСС, за минувшую пятилетку более 2 млн граждан неоднократно голосовали за Партию пенсионеров, что позволило ее кандидатам получить 332 мандата муниципального и регионального уровней, в том числе 33 места в законодательных собраниях 29 субъектов федерации. Поэтому партийцев «не должно обескураживать», что на выборах в Госдуму осенью 2021 года РППСС набрала по партспискам лишь 2,5% голосов и осталась без мандатов, добавил Владимир Бураков: «Партия, несомненно, выступила достойно, мы убедились, что нашу программу знают и поддерживают по всей России. Мы провели работу над ошибками. Честно говоря, их практически не было».

Напомним, что по итогам выборов-2021 в Госдуму впервые с 2003 года прошло более четырех партий: пятую фракцию в нижней палате создала партия «Новые люди» основателя Faberlic Алексея Нечаева, набравшая по партспискам 5,3% голосов.

Лидер РППСС в очередной раз повторил, что программа Партии пенсионеров, несмотря на ее название, рассчитана на все возрастные группы, в том числе молодежь, а ее главная цель — разработка и принятие нового законодательства о социальной поддержке и пенсионном обеспечении населения, так называемого Социального кодекса. Невзирая на кризис, государство должно увеличивать социальные расходы и активнее использовать меры поддержки граждан, а «динамично развивающийся консерватизм» должен стать общенациональной идеей, резюмировал господин Бураков: «Конституция не допускает существования обязательной идеологии, но из этого не следует, что в России в принципе не может быть идеологии, разделяемой миллионами граждан».

Взявший затем слово заместитель председателя центрального совета РППСС Владимир Ворожцов развил мысль предыдущего оратора. «Вместо этого (общенациональной идеи.— “Ъ”) мы имеем последовательно накапливающийся застой, отсутствие разнообразия в лицах и идеях, что в значительной мере парализует потенциал Госдумы и иных органов власти, реализация которого в нынешних условиях крайне необходима»,— заявил он. Господин Ворожцов также не удержался от выпада в сторону «Новых людей», констатировав, что попадание этой партии в парламент «не только не способствовало решению стратегических вопросов власти, но, наоборот, обострило их».

После переизбрания центрального совета партии, его председателя и заместителей съезд принял заявление с оценкой специальной военной операции на Украине. Партийцы призвали сплотиться вокруг президента, назвав его решение о проведении операции «нелегким, вынужденным и необходимым»: «Партия пенсионеров — это партия мира. Но защита мира, в том числе и вооруженная, является прямой, непосредственной, конституционной обязанностью государства и его руководства». В заявлении перечислены угрозы для России, исходившие с территории Украины, к которым уже неоднократно апеллировали российские официальные лица,— националистические батальоны, опасные биологические лаборатории, возможная работа над созданием ядерного оружия. «Каждая необходимая операция, будь она хоть медицинской, хоть военной, должна быть обязательно доведена до логического конца и завершена, исключив все возможные риски и опасности»,— резюмировали «пенсионеры».

Андрей Прах