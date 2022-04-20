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Рекорд для тех, кто суперстар

Александр Овечкин установил достижение для снайперов-ветеранов

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал автором очередного статистического достижения. Гол, забитый им в ворота «Колорадо Эвеланш» в выигранном вашингтонцами — 3:2 — матче регулярного чемпионата, был для российского форварда 48-м в первенстве. И это повторение рекорда для хоккеистов суперветеранского возраста. Учитывая снайперскую стабильность Овечкина, нет никаких сомнений, что на финише регулярки он Селянне обойдет и покорит отметку в 50 заброшенных шайб.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (№8) стал вторым в истории НХЛ 36-летним ветераном, забросившим в регулярном чемпионате 48 шайб

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (№8) стал вторым в истории НХЛ 36-летним ветераном, забросившим в регулярном чемпионате 48 шайб

Фото: Reuters

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (№8) стал вторым в истории НХЛ 36-летним ветераном, забросившим в регулярном чемпионате 48 шайб

Фото: Reuters

Этот выигрыш «Вашингтона» сам по себе имел немалую ценность. Ему удалось одолеть в гостях клуб, который в апреле выглядел уже безусловным фаворитом сезона. Перед встречей с вашингтонцами «Колорадо» разогнался на полную — верхняя строчка в сводной таблице лиги, победная серия аж из девяти матчей, теперь прерванная.

А дополнительный резонанс матчу придал 48-й гол в нынешней регулярке ярчайшей звезды гостей. Александр Овечкин забил его во втором периоде. Он сам заработал большинство, заставив сфолить на себе Нико Штурма, и сам его реализовал. Эта шайба была для российского форварда 778-й в регулярных первенствах НХЛ. И теперь в списке лучших снайперов лиги всех времен от Горди Хоу, занимающего в нем второе вслед за Уэйном Гретцки место, его отделяют 23 точных выстрела.

Впрочем, на погоню Александра Овечкина за канадскими легендами, внимательно следить за которой в Северной Америке для любого увлекающегося хоккеем человека давно уже стало хорошим тоном, в данном случае обращали меньше внимания, чем сразу на два статистических достижения, покорившихся и так насобиравшему их уже целую коллекцию Овечкину.

Первое чуть менее заметно. «Колорадо» вошел в перечень клубов, которым россиянин забил как минимум десять голов, став в нем 28-м. Настолько же длинные они, эти перечни, только у трех уже завершивших карьеру игроков — Джо Сакика, Брендана Шенахана и Мариана Госсы.

Второе достижение прозвучало, конечно, погромче. В НХЛ есть игроки ветеранского возраста, а есть, так скажем, суперветеранского — те, кому 36 лет и больше. Это когда уже сам по себе факт выступлений в лиге, по идее, вызывает уважение. И Александр Овечкин, которому в сентябре исполнится 37 лет, входит в такую категорию.

Так вот, до сих пор снайперский рекорд одного отдельно взятого чемпионата для суперветеранов составлял как раз 48 шайб. Им с 2007 года единолично владел выдающийся финский нападающий Теему Селянне. Сейчас у рекорда два совладельца, но нет никаких сомнений, что до финиша этого регулярного первенства Александр Овечкин Селянне не просто обойдет, а обойдет с запасом, перекрыв отметку в полсотни голов.

В календаре у «Вашингтона» еще шесть матчей. И среди них есть, например, встреча с аутсайдером «Аризона Койотс» с его исключительно податливой обороной. Но основная причина думать, что Овечкин достаточно существенно увеличит свой набор, заключается в его снайперской стабильности в середине весны. В семи последних матчах, включая денверский, он не смог отличиться лишь однажды — устоял «Торонто Мейпл Лифс».

И что любопытно, персональные результаты капитана идеально коррелируют с командными. «Вашингтон» на этом отрезке также потерпел единственное поражение — опять же от «Торонто». То есть он, по существу, не менее «горяч», чем «Колорадо».

Правда, «Вашингтону» в стартовом раунде play-off все равно придется иметь дело с очень мощным противником. Чересчур много очков было потеряно раньше, и высокий «посев» в розыгрыше Кубка Стэнли вашингтонцам, идущим четвертыми в дивизионе Метрополитен, не получить, как ни старайся.

Точно так же и Овечкину, несмотря на его стабильность, уже не светит победа в споре сильнейших снайперов чемпионата. Впереди него три хоккеиста — Остон Мэттьюз из «Торонто», Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерс» и Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс», а Мэттьюз оторвался уже на десять голов.

Алексей Доспехов

Лучшие снайперы чемпионата НХЛ

ИГ
1. Остон Мэттьюз («Торонто»)7058
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)7554
3. Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»)7650
4. Александр Овечкин («Вашингтон»)7448
5. Кирилл Капризов («Миннесота»)7443
26. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)6933
40. Андрей Свечников («Каролина»)7430

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