«Балтике» чуть-чуть не хватило крепости

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Четвертьфинальная стадия Кубка России открылась матчем, в котором представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по рангу дивизиона, «Балтика» чуть не выбила на своем поле одного из лидеров дивизиона высшего «Динамо». Динамовцы после ничьей со счетом 1:1 в основное время взяли верх только в серии пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вторая на данный момент команда РПЛ «Динамо» (в бело-голубой форме) лишь в серии послематчевых пенальти сумела взять верх над «Балтикой», занимающей седьмое место в ФНЛ Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Следующая фотография 1 / 9 Вторая на данный момент команда РПЛ «Динамо» (в бело-голубой форме) лишь в серии послематчевых пенальти сумела взять верх над «Балтикой», занимающей седьмое место в ФНЛ Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Это был тот случай, когда тот, кто ниже статусом, не захотел изобретать ничего сверхъестественного, чтобы попробовать огорошить фаворита. «Балтика», седьмой сейчас клуб второго по рангу дивизиона, играла с клубом, занимающим второе место в высшем, именно так, как играют команды, которые прекрасно отдают себе отчет в том, где их место в этой жизни. Ну, ясно, что не рядышком с грандом. Так что, пожалуйста, забирайте мяч, катайте его, а мы будем стараться изо всех сил портить вам атакующую малину.

В этой ситуации, может быть, наибольшее удивление испытал Фабиано Бальбуэна. Матч с «Балтикой» подарил центральному защитнику «Динамо» редкую возможность почувствовать себя полноценным плеймейкером. Соперник расставился на своей половине, на подходах к центральной линии никого, и можно спокойно идти к ней с мячом, по дороге размышляя, куда бы направить его потом. А динамовский тренер Сандро Шварц, судя по его энергичным жестам, еще был и недоволен тем, что Бальбуэна и его партнеры по обороне не продвигаются дальше: никто же не мешает.

Но, надо сказать, довольно долго калининградская стратегия давала неплохие результаты. «Балтика» чуть не пропустила, когда подача Арсена Захаряна нашла голову Константина Тюкавина, а от нее мяч по крутой дуге взмыл в воздух и, падая, воткнулся в перекладину. Но этот эпизод в общий тренд все-таки не слишком вписывался. В тренде были эпизоды скорее неприятные для фаворита. О том, что «Динамо» раздражает тот факт, что со своим колоссальным преимуществом по владению оно никак не может соорудить что-то толковое, неплохо рассказывали разные мелочи. Вот динамовцы вдруг ни с того ни с сего включили бешеный прессинг в середине поля, вчетвером кидаясь на одинокого калининградца, словно отбор необходим кровь из носу, потому что идет концовка, а преимущество до сих пор не добыто. А вот Себастьян Шиманьский, профессиональный, в отличие от Бальбуэна, диспетчер, отпасовал в простенькой ситуации сопернику, хотя таких ляпов не допускает и в топовых матчах. Похоже на небольшой мандраж.

Но до перерыва «Балтика» не устояла. Отказываясь пропускать тщательно подготовленные голы, она пропустила гол фактически дурацкий. Денис Макаров отдавал с правого фланга передачу в штрафную, заметив, что там окопался Константин Тюкавин, тот до мяча не достал, но движение его ноги, похоже, смутило вратаря Евгения Латышонка. Дернувшись на стоящего перед ним форварда, он позволил мячу тихонько юркнуть в дальний угол.

«Балтика» после перерыва поразила бодростью и настроем. По идее, обидно пропущенный гол при минимуме шансов создать что-то недурное у чужих ворот ставил крест на всех ее и так-то призрачных надеждах. Но нет, калининградцы, прислушиваясь к своим жутко громким, словно дело происходит не у Балтийского моря, а, скажем, на Пиренейском полуострове, трибунам, перли вперед. Теперь они создавали реальные проблемы вставшему в динамовские ворота Игорю Лещуку и свою удачу заслужили честно, хоть ее и пришлось как следует подождать. В концовке основного времени Ишхан Гелоян безумно ловко остановил мяч в штрафной и, развернувшись, катнул его в угол.

Серия пенальти, которая по регламенту Кубка России последовала сразу за основным временем, была, конечно, уже достижением для «Балтики», для ее тренера Сергея Игнашевича, в совсем недавнем прошлом — стержня обороны сборной России и ЦСКА. Калининградцы хотели добиться и большего, но динамовцы били одиннадцатиметровые чересчур аккуратно — ни единой осечки. С сенсацией не срослось.

Еще три четвертьфинальных матча Кубка России состоятся сегодня. «Енисей» сыграет с «Рубином», «Алания» — с «Зенитом», а в главной встрече стадии встретятся ЦСКА и «Спартак».

Арнольд Кабанов