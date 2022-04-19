Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8340 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8230. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465. 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6935. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980. 6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4945. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3865. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625. 10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440. 11 (11). Карлос Алькарас (Испания) — 3330. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 3189. 13 (13). Тейлор Фриц (США) — 3010. 14 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 3008. 15 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 2715. 16 (15). Денис Шаповалов (Канада) — 2693. 17 (17). Рейлли Опелка (США) — 2475. 18 (18). Роберто Баутиста-Агут — 2015. 19 (19). Пабло Карреньо Буста (оба — Испания) — 2015. 20 (20). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1801… 26 (24). Карен Хачанов — 1566… 30 (30). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1393.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 6711 очков. 2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975. 3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4885. 4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4711. 5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4705. 6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511. 7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4252. 8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151. 9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070. 10 (9). Унс Джабир (Тунис) — 3015. 11 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 2805. 12 (12). Эмма Радукану (Великобритания) — 2698. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2561. 14 (14). Джессика Пегула (США) — 2510. 15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473. 16 (16). Кори Гауфф (США) — 2300. 17 (17). Анжелик Кербер (Германия) — 2297. 18 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2281. 19 (19). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2261. 20 (20). Симона Халеп (Румыния) — 2156… 26 (26). Дарья Касаткина — 1770. 29 (29). Вероника Кудерметова — 1675... 31 (31). Людмила Самсонова — 1532… 39 (40). Екатерина Александрова (все — Россия) — 1211.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.