Инвесторы идут на муку

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Несмотря на кризис, инвесторы в пищевую промышленность продолжают вкладывать средства в новые активы. Группа «Русские фонды» бывшего председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров выкупила с торгов комплекс «Истра-Хлебопродукт» в Подмосковье за 888 млн руб. Сделка может быть рискованной из-за угрозы перепроизводства муки, недостаточного экспорта этого продукта, а также сложностей с модернизацией площадки в условиях санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Входящее в инвестгруппу «Русские фонды» ООО ИС-2 на прошлой неделе заключило договор купли-продажи комплекса ОАО «Истра-Хлебопродукт» в Подмосковье. Сообщение об этом есть в реестре сведений о банкротствах, факт сделки подтвердил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Стоимость лота — 888 млн руб. В состав комплекса входит элеватор мощностью 130 тыс. тонн в сутки, заводы по производству муки и комбикормов. В 2018 году предприятие выпустило 114 тыс. тонн муки и 156 тыс. тонн комбикормов, следует из его отчетности. Среди клиентов были хлебозавод Fazer, КБК «Черемушки», птицефабрика «Дантон-птицепром» и др.

«Истра-Хлебопродукт» ранее входил в состав агрохолдинга «Истра», который управлял более 50 тыс. га земель и рядом сельхозпредприятий в Подмосковье. В 2020 году «Истра-Хлебопродукт» признан банкротом, конкурсным кредитором был банк «Возрождение» (входит в группу ВТБ), который в 2018 году выдал компании кредиты на 1,6 млрд руб.

«Русскими фондами» управляет первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев и его партнеры. Среди прямых инвестиций группы есть ряд проектов в АПК. Так, «Русские фонды» управляют маслозаводом в Смоленской области, Угличской птицефабрикой (выпускает перепелов и перепелиное яйцо под брендом Qegg), а также ГК «Тверской мелькомбинат», которая включает предприятия по производству муки, макаронных изделий и кормов. В «Русских фондах» комментарий не предоставили.

«Русские фонды» были не единственным интересантом на комплекс «Истра-Хлебопродукт». Заявку на участие в торгах также подал агрохолдинг «Био-тон», управляющий более 500 тыс. га земель в Поволжье. Председатель совета директоров «Био-тон» Эдуард Зернин говорит, что холдинг заинтересован в развитии собственной переработки зерна и постоянно рассматривает возможности для покупки мельничных комплексов. «В случае "Истра-Хлебопродукт" торгов, можно сказать, не было, нас попросили подать единственную заявку без возможности идти на повышение»,— сказал господин Зернин.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что, с одной стороны, в России продолжается выбытие устаревших крупных мукомольных производств, с другой — в центре страны запускаются новые производства, что создает риски избытка предложения на рынке муки. Как отмечает эксперт, экспорт муки из России растет, но объемы остаются незначительными. Потенциал на рынке комбикормов также ограничен. По словам господина Рылько, хотя есть спрос со стороны молочных ферм, рыбоводных хозяйств, части птицефабрик, крупнейшие мясные холдинги обеспечены собственными кормами. Кроме того, у покупателя «Истра-Хлебопродукт» могут быть сложности с модернизацией площадки, учитывая санкции ЕС, которые в том числе касаются запрета на поставки в РФ оборудования для пищевых производств.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что рынок муки остается не очень интересным, отличаясь избытком мощностей, снижением потребления и заметной долей серого сектора. По его словам, возможно, «Русские фонды» рассматривают Истринский комбинат как элемент вертикальной интеграции своего птицеводческого бизнеса для повышения обеспечения кормами. В 2021 году Сергей Васильев на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей говорил о планах по строительству птицеводческого комплекса в регионе.

Анатолий Костырев