«Реал» взял золотые очки

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«Реал», кажется, окончательно решил в свою пользу исход «золотой гонки» в чемпионате Испании, выиграв невероятно сложный гостевой матч у «Севильи». Победу со счетом 3:2 мадридцам, которые проигрывали после первого тайма — 0:2, принес гол их главного героя сезона Карима Бензема в компенсированное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победу над «Севильей» «Реалу» принес гол Карима Бензема (с поднятыми руками), забитый в компенсированное к основному времени матча время

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images Победу над «Севильей» «Реалу» принес гол Карима Бензема (с поднятыми руками), забитый в компенсированное к основному времени матча время

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images

Эта победа в любом случае имела бы для «Реала» солидную ценность. В конце концов, «Севилья» в нынешнем сезоне играет фактически на уровне грандов и, несмотря на осечку, держится в тройке лидеров чемпионата, вцепившись мертвой хваткой в «Барселону» и «Атлетико». Но дополнительный, что ли, вес ей придали два обстоятельства.

Первое — это сюжет матча. Видимо, более драматичной встречи в текущем испанском первенстве, по крайней мере среди тех, в которых участвовали топ-клубы, просто не было.

На прошлой неделе «Реал» выкрутился в невероятно сложной ответной полуфинальной игре против «Челси». Так вот, в Севилье он попал в ситуацию ничуть не менее неприятную, чем в столкновении с лондонцами. Казалось, что все против него, что все кричит о том, что очки в этот вечер «Реалу» добыть не суждено.

«Севилья» была хороша, а гости словно еще слегка ей подыгрывали. В первую очередь это касается защитника Эдера Милитана. Это он вдруг вышел из установленной под стандарт стенки, а Иван Ракитич запустил мяч в образовавшуюся трещину, чтобы открыть счет. И это он же, Милитан, не уследил за Хесусом Короной, когда тот, прорвавшись по флангу, выполнил прострел, обернувшийся голом Эрика Ламелы.

Да даже судья Гильермо Куадра вместе с VAR превратились в этом матче во врагов «Реала». Во всяком случае, эпизод, в котором мяч в штрафной угодил в руку игроку «Севильи» Диего Карлосу, жутко походил на такой, что приводит к пенальти. Но пенальти не было. В то же время уже во втором тайме Куадра и видеопросмотр отменили гол форварда «Реала» Винисиуса, как раз разглядев игру рукой. И тренер мадридцев Карло Анчелотти после матча, разумеется, не оставил эту странность без внимания.

В общем, представить, что гости все перевернут с ног на голову, было непросто. Однако переворот состоялся. Зажег по полной вышедший на замену Родригу. Он забил первый ответный гол и поучаствовал в создании второго — уже на излете основного времени, когда отличился Начо. Наконец, именно после паса Родригу поразил цель в компенсированное время, добив «Севилью», самый «горячий» футболист «Реала». Для Карима Бензема этот гол был 25-м в чемпионате. Таким образом, в 34 года он на один мяч перекрыл собственный рекорд результативности в испанском первенстве, установленный пять лет назад, в том возрасте, что считается возрастом расцвета.

Второе обстоятельство, придающее особый флер этому успеху «Реала»,— его громадное турнирное значение. По существу, матч против «Севильи» смотрелся последним реальным шансом преследователей мадридцев все-таки навязать лидеру борьбу на финише чемпионата.

Теперь же, похоже, ни о какой борьбе не может идти речи. На равном от «Реала» расстоянии после его выигрыша находились три клуба. И это громадное — в 15 очков — расстояние. Причем о «Севилье» и «Атлетико» как об охотниках за золотом точно можно забыть. У них в календаре на финише чемпионата столько же матчей, сколько у «Реала»,— всего шесть.

В гонке, по сути, задержалась лишь «Барселона». Дело в том, что в воскресенье у нее было целых две встречи в запасе по сравнению с «Реалом» (первую — дома против «Кадиса» — каталонцы провели вчера поздно вечером по московскому времени). То есть отставание по очкам потерянным такое, что предполагает мечты о титуле.

Другое дело, что их, откровенно говоря, не предполагает расписание «Реала». Из полудюжины матчей, которые ему предстоит сыграть в концовке турнира, на по-настоящему страшное испытание тянет только один — гостевой с соседом «Атлетико» 8 мая. В остальных «Реалу» надо будет разбираться с середняками и аутсайдерами.

Алексей Доспехов