Армейцы повторили период

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Финальная серия Кубка Гагарина началась с важной победы ЦСКА, которую он одержал в гостях над магнитогорским «Металлургом». Армейцы выиграли матч со счетом 3:1, добыв преимущество во втором периоде, а в третьем идеально поработав на его удержание.

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Большая часть тех, кто находился на трибунах магнитогорского дворца, наверняка наблюдали за тем, с чего начинается первый матч финала, испытывая явное беспокойство. Сценарий точно не походил на идеальный, в котором как следует отдохнувшие хозяева, чей полуфинал против «Трактора» вышел куда более коротким и простым, чем полуфинал ЦСКА против СКА, сразу накидываются на измочаленных гостей и награждают их порцией крепких тумаков. На тумаки тут нацелились как раз армейцы: шайба почти все время у них, и если бы не хладнокровие опытного голкипера Василия Кошечкина, вполне могла случиться катастрофа.

Магнитогорцам понадобилось примерно пять минут, чтобы наконец развернуть собственную острую атаку. Она была шикарной — именно такая атака, которая является фирменным почерком ударного «канадского» звена «Металлурга». Все на скорости, все — со скрещивания и перемещениями. Но и вратарь ЦСКА Иван Федотов, когда прямо перед ним очутился Брендан Лайпсик, показал, что дрожать, метаться в финале не собирается — на все готов реагировать спокойно и с толком.

Ну а после этого пошел хоккей уже абсолютно равный. И довольно живой — не совсем тот, что обычно приходится смотреть в решающих сериях Кубка Гагарина, в которых перестраховка не является чем-то абсолютно излишним. Оба соперника наступали со вкусом и азартом. Другое дело, что и концентрацию при этом не теряли. Так что ничего именно смертельно опасного ни у тех, ни у других ворот до перерыва не возникло.

Голы появились в следующем периоде. Первый родился из редкой ошибки обычно собранных и внимательных магнитогорцев: подарили шайбу соперникам при выходе из зоны, а ЦСКА, кажется, много внимания на тренировках уделял таким моментам. Во всяком случае, выпад он организовал стремительно. Антон Слепышев отдал Сергею Андронову, перед которым стоял магнитогорец Андрей Чибисов. С броском из-под него Кошечкин справился, но шайба отлетела обратно к Андронову. И теперь-то никаких помех для форварда не наблюдалось.

Признаков страха, даже легкого беспокойства на лице тренера «Металлурга» Ильи Воробьева обнаружить было невозможно при всем желании. Но вскоре они возникли.

Хозяева навалились, конечно, в ответ на оплеуху на ЦСКА, но нарвались на роскошную карусель от ведущего армейского звена. Особенно эффектным был финт Михаила Григоренко. Оставленные им в дураках магниторцы не могли уже контролировать все уязвимые участки. Зато наиболее уязвимый — на дальней штанге — и расположившегося там Константина Окулова видел Григоренко. Поразить фактически пустые ворота у Окулова не вышло, но отскок снова достался армейцам. Никита Нестеров щелчком вогнал шайбу в сетку.

Это была уже почти что критическая для «Металлурга» ситуация. Однако ЦСКА будто решил, что так рано убивать интригу не стоит. Возрождал он ее абсолютно необязательными удалениями. За нарушение Андрея Светлакова магнитогорцы москвичей простили, за нарушение Семена Панкратова прощать отказались. Штрафное время Панкратова уже практически растаяло, когда все время кружившие возле ворот хозяева нашли возможность для броска, а Максим Карпов ловко сыграл на добивании.

И счет 2:1 по итогам второй двадцатиминутки ЦСКА мог еще считать удачей. Ведь желание перейти границу допустимой в хоккее жесткости армейцев не покинуло, а сразу вслед за Панкратовым на скамейку штрафников уселся Владислав Провольнев. «Металлург» и эти две минуты прочно владел шайбой, но гости устояли.

Потом они наверняка жутко жалели о том, что не додавили ЦСКА. Дело в том, что заключительный период идеально описывался термином «дежавю». Армейцы совсем недавно, в седьмом матче серии против СКА, продемонстрировали, как здорово умеют «сушить» игру, ведя в счете, в концовке. В Магнитогорске они повторяли свой любимый трюк.

«Металлург» мучился, стараясь обойти эти выставленные на пути барьеры и капканы. Он ставил на подключения защитников, на скорость и технику лидеров — скажем, Лайпсика. Но все эти потуги пропадали впустую. ЦСКА убивал время идеально — так, как, видимо, никто в отечественном хоккее, кроме него, убивать не умеет. За несколько минут до сирены трибуны уже дружно свистели, похоже, потеряв надежду на то, что их любимая команда, такая вроде бы искусная и напористая, придумает что-нибудь экстраординарное, а еще на то, что ЦСКА допустит сбой.

Все закончилось тем, что «Металлург» снял Кошечкина, выпустив на лед шестого полевого игрока, и пропустил еще и в пустые ворота — от Сергея Плотникова. В среду ему надо будет брать реванш у ЦСКА во втором домашнем матче — иначе дело запахнет крахом.

Алексей Доспехов