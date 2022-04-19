Товар ловленный

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Перечень товаров, запрещенных к поставкам из «недружественных» стран, пополняется раз в пару недель. При чтении последнего санкционного пакета ЕС у меня уже возникло ощущение, что проще перечислить, что еще можно ввозить, чем указывать всю запрещенную продукцию. Как же в этих условиях выживают импортеры?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Схемы, работающие сейчас, так или иначе предполагают вовлечение третьей страны, в которую — либо номинально, как в схеме ложного транзита, либо реально (для дальнейшей перепродажи) — следует груз, в конечном итоге попадающий в Россию. В этих схемах импортеры уповают прежде всего на такие страны, как Казахстан, Грузия, Армения, Турция. Однако «опорные партнеры» РФ не всегда горят желанием выступать посредниками в торговых схемах.

Так, например, в начале апреля глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди говорил, что страна не намерена присоединяться к санкционному давлению на Россию, но при этом «во избежание вторичных санкций и для минимизации негативных последствий… Казахстан не намерен принимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций». Казахстан даже сделал отдельный сайт с перечнем санкционных товаров и разработал правила, свидетельствующие об ужесточении бдительности к российскому участию в схемах поставок.

Риски, сопряженные с работой с Россией, уже закладываются в стоимость и условия перевозок. Агенты в нейтральных, а порой даже в официально дружественных, как Белоруссия, странах перешли на полную предоплату при расчетах с российскими компаниями. Похожая ситуация с теми странами, которые видятся сейчас как ключевые торговые партнеры. Так, полной предоплаты требуют китайские экспедиторы, при этом местные банки зачастую отказываются обрабатывать платеж, если он связан с Россией. Есть большие проблемы с проводкой оплаты в Индию и вывозом из нее товара, что охлаждает внимание к этому перспективному рынку.

В результате, хотя схемы обхода санкций пока работают, участники рынка рассматривают их скорее как краткосрочные. Жизнестойкость обходных путей зависит, похоже, только от скорости, с которой регулирующие органы «недружественных» стран их выявят, и от усердия последних. Если, как следует из публичных заявлений, усердие будет проявлено, то простейшие варианты будут перекрыты, солидарны участники рынка. К тому же все работающие схемы прямо зависят от желания продавца в «недружественной» стране сотрудничать с Россией, а также от готовности третьих сторон нести риски вторичных санкций. Тем не менее есть еще места, которые могут стать перспективным транспортным звеном в силу того, что им нечего терять,— например, Иран, к которому сейчас активно приглядываются участники рынка транзитных перевозок.