Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Товар ловленный

Наталья Скорлыгина о жизнеспособности схем обхода санкций

Перечень товаров, запрещенных к поставкам из «недружественных» стран, пополняется раз в пару недель. При чтении последнего санкционного пакета ЕС у меня уже возникло ощущение, что проще перечислить, что еще можно ввозить, чем указывать всю запрещенную продукцию. Как же в этих условиях выживают импортеры?

Наталья Скорлыгина

Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Схемы, работающие сейчас, так или иначе предполагают вовлечение третьей страны, в которую — либо номинально, как в схеме ложного транзита, либо реально (для дальнейшей перепродажи) — следует груз, в конечном итоге попадающий в Россию. В этих схемах импортеры уповают прежде всего на такие страны, как Казахстан, Грузия, Армения, Турция. Однако «опорные партнеры» РФ не всегда горят желанием выступать посредниками в торговых схемах.

Так, например, в начале апреля глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди говорил, что страна не намерена присоединяться к санкционному давлению на Россию, но при этом «во избежание вторичных санкций и для минимизации негативных последствий… Казахстан не намерен принимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций». Казахстан даже сделал отдельный сайт с перечнем санкционных товаров и разработал правила, свидетельствующие об ужесточении бдительности к российскому участию в схемах поставок.

Риски, сопряженные с работой с Россией, уже закладываются в стоимость и условия перевозок. Агенты в нейтральных, а порой даже в официально дружественных, как Белоруссия, странах перешли на полную предоплату при расчетах с российскими компаниями. Похожая ситуация с теми странами, которые видятся сейчас как ключевые торговые партнеры. Так, полной предоплаты требуют китайские экспедиторы, при этом местные банки зачастую отказываются обрабатывать платеж, если он связан с Россией. Есть большие проблемы с проводкой оплаты в Индию и вывозом из нее товара, что охлаждает внимание к этому перспективному рынку.

В результате, хотя схемы обхода санкций пока работают, участники рынка рассматривают их скорее как краткосрочные. Жизнестойкость обходных путей зависит, похоже, только от скорости, с которой регулирующие органы «недружественных» стран их выявят, и от усердия последних. Если, как следует из публичных заявлений, усердие будет проявлено, то простейшие варианты будут перекрыты, солидарны участники рынка. К тому же все работающие схемы прямо зависят от желания продавца в «недружественной» стране сотрудничать с Россией, а также от готовности третьих сторон нести риски вторичных санкций. Тем не менее есть еще места, которые могут стать перспективным транспортным звеном в силу того, что им нечего терять,— например, Иран, к которому сейчас активно приглядываются участники рынка транзитных перевозок.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...