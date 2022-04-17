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Владимир Зеленский никому не верит

Бои за «Азовсталь» продолжились, переговорные позиции сторон далеки как никогда

Остатки украинских сил в Мариуполе не приняли российского предложения о сдаче в плен. После этого вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по их позициям. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил: уничтожение «наших ребят поставит точку на всех переговорах с Россией». Впрочем, судя по другим заявлениям Киева, переговорные позиции РФ и Украины настолько далеки друг от друга, что ни о каких конструктивных переговорах сейчас не может быть и речи.

Как доложило Минобороны РФ, вся городская территория Мариуполя «полностью зачищена от боевиков нацистского формирования “Азов”, иностранных наемников и украинских войск»

Как доложило Минобороны РФ, вся городская территория Мариуполя «полностью зачищена от боевиков нацистского формирования “Азов”, иностранных наемников и украинских войск»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как доложило Минобороны РФ, вся городская территория Мариуполя «полностью зачищена от боевиков нацистского формирования “Азов”, иностранных наемников и украинских войск»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мариуполь еще не пал, несмотря на требования России о сдаче к украинским военным, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC. «Есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут сражаться до конца»,— сказал он. О боях за Мариуполь сообщили в воскресенье и в Генштабе ВС Украины: «Продолжается нанесение ракетно-бомбовых ударов по Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3».

Между тем еще вечером в субботу Минобороны РФ сообщило, что вся городская территория Мариуполя «полностью зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наемников и украинских войск», а остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». «Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться»,— заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, изначально численность украинской группировки в Мариуполе составляла около 8,1 тыс. человек. Из них к субботе сдались 1464 военнослужащих, а на «Азовстали» укрываются не более 2,5 тыс. человек, среди них до 400 иностранных наемников, большинство из которых граждане европейских стран, а также Канады. Со ссылкой на перехваченные разговоры заблокированных на «Азовстали» российские военные говорят, что «боевики настойчиво требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов».

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Последствия боев в Мариуполе

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Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя

Жители Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова в Мариуполе

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель отец Александр возле сгоревшего Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Настоятель отец Александр возле сгоревшего Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

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Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель Спасо-Преображенского храма отец Александр и верующие во время освящения вербы

Настоятель Спасо-Преображенского храма отец Александр и верующие во время освящения вербы

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Надпись на разбитом автомобиле

Надпись на разбитом автомобиле

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Местный житель везет бутылки с водой на детской коляске

Местный житель везет бутылки с водой на детской коляске

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Разрушенный жилой дом

Разрушенный жилой дом

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Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

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Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

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Местный житель на балконе дома

Местный житель на балконе дома

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Сожженный автомобиль во дворе дома

Сожженный автомобиль во дворе дома

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Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

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Мужчина несет раненую женщину

Мужчина несет раненую женщину

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Очередь за водой

Очередь за водой

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Мужчина на носилках у областной больницы

Мужчина на носилках у областной больницы

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Забор с надписью «Живут люди, дети»

Забор с надписью «Живут люди, дети»

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Раздача гуманитарной помощи

Раздача гуманитарной помощи

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Люди получают гуманитарную помощь

Люди получают гуманитарную помощь

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Очередь за гуманитарной помощью

Очередь за гуманитарной помощью

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Танки на улицах Мариуполя

Танки на улицах Мариуполя

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Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

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Жители получают гуманитарную помощь

Жители получают гуманитарную помощь

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Жители около дома культуры

Жители около дома культуры

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Перевернутый железнодорожный вагон

Перевернутый железнодорожный вагон

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Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

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Разрушенный дом

Разрушенный дом

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Военная техника на улицах Мариуполя

Военная техника на улицах Мариуполя

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Жилые дома после обстрелов

Жилые дома после обстрелов

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Буква Z на стекле автомобиля

Буква Z на стекле автомобиля

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Танки в Мариуполе

Танки в Мариуполе

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Жители во дворе разрушенного жилого дома

Жители во дворе разрушенного жилого дома

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Сгоревший танк на улице города

Сгоревший танк на улице города

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Жители на улице Правобережного района города

Жители на улице Правобережного района города

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Пострадавшие от обстрела автомобили в Левобережном районе города

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Перевернутый грузовик на обочине

Перевернутый грузовик на обочине

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Местная жительница на фоне разрушенных домов

Местная жительница на фоне разрушенных домов

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Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

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Сожженные автомобили на парковке

Сожженные автомобили на парковке

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Кучи мусора на фоне обгоревшего здания

Кучи мусора на фоне обгоревшего здания

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Военнослужащий на бронетехнике

Военнослужащий на бронетехнике

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Могила во дворе жилого дома

Могила во дворе жилого дома

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Местный житель возле свежих могил

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Следы от снарядов

Следы от снарядов

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Танк на улице города

Танк на улице города

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Последствия обстрела жилого дома

Последствия обстрела жилого дома

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Военнослужащие в Левобережном районе города

Военнослужащие в Левобережном районе города

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Надпись на стене жилого дома

Надпись на стене жилого дома

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Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

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Разрушенное здание пожарной части

Разрушенное здание пожарной части

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Предупреждение на стене дома

Предупреждение на стене дома

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Жители города рубят деревянный поддон на дрова

Жители города рубят деревянный поддон на дрова

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Местные жители обедают в укрытии

Местные жители обедают в укрытии

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Пострадавший от обстрела автомобиль

Пострадавший от обстрела автомобиль

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Местные жители на разбитой дороге

Местные жители на разбитой дороге

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Военнослужащие на улице города

Военнослужащие на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Могила возле жилого дома

Могила возле жилого дома

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Местный житель топит самодельную печь

Местный житель топит самодельную печь

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Местный житель чинит разбитое окно

Местный житель чинит разбитое окно

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Танк у частного дома

Танк у частного дома

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Обрушившийся жилой дом

Обрушившийся жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя

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Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

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Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

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Жители получают гуманитарную помощь

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Разрушенный дом

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Военная техника на улицах Мариуполя

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Жилые дома после обстрелов

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Буква Z на стекле автомобиля

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Танки в Мариуполе

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Жители во дворе разрушенного жилого дома

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Сгоревший танк на улице города

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Жители на улице Правобережного района города

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Пострадавшие от обстрела автомобили в Левобережном районе города

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Перевернутый грузовик на обочине

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Поврежденный дорожный знак на столбе

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Местная жительница на фоне разрушенных домов

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Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

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Сожженные автомобили на парковке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кучи мусора на фоне обгоревшего здания

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Военнослужащий на бронетехнике

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Могила во дворе жилого дома

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Местный житель возле свежих могил

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Следы от снарядов

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Танк на улице города

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Последствия обстрела жилого дома

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Военнослужащие в Левобережном районе города

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Надпись на стене жилого дома

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Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

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Разрушенное здание пожарной части

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Предупреждение на стене дома

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Пострадавший от обстрела автомобиль

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Местные жители на разбитой дороге

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Военнослужащие на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Могила возле жилого дома

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Обрушившийся жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Тем не менее из «гуманитарных соображений» Минобороны РФ предложил бойцам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия с 6:00 мск 17 апреля и сложить оружие. Режим действия тишины должен был действовать до 13:00 по московскому времени. Российские военные предупредили, что в случае дальнейшего сопротивления все оставшиеся на «Азовстали» будут уничтожены. Предложение Минобороны осталось без ответа.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ дал понять, что в Киеве не мешали бойцам «Азова» поступить так, как они считают нужным.

По словам господина Зеленского, «"азовцы" уже герои и никто бы им не запретил сделать определенные шаги».

«Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят, и вряд ли они сохранят им жизнь»,— сказал президент. Впрочем, в Москве на всех уровнях заверяют, что Россия гуманно относится к добровольно сдавшимся украинским военнослужащим и не применяет к ним запрещенные методы воздействия.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. «Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок (самый разрушенный населенный пункт в Киевской области, по оценкам украинской стороны.— “Ъ”), и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах»,— сказал он. А в другом интервью, уже американскому телеканалу CNN, президент Зеленский заявил: «Шансы (на переговоры.— “Ъ”) уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не захочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры». В то же время, по его словам, шансы на переговоры все еще есть, и чем быстрее начнется разговор с Россией, тем меньше людей погибнет. Однако он не исключил и другой исход.

«Мы хотим освободить нашу страну, забрать то, что наше. Мы можем сражаться с РФ десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути»,— отметил президент Украины.

Понятно, что с учетом последних заявлений господина Зеленского перспективы продолжения переговоров весьма туманны. Сейчас на повестке дня украинской стороны — оказание сопротивления в Донбассе. По мнению господина Зеленского, если Россия захватит Донбасс, то потом может попытаться снова повести наступление на Киев. «Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны»,— сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский дал понять, что Киев готов вести переговоры по таким базовым для России вопросам, как внеблоковый статус Украины и будущее Крыма, только после вывода российских войск с украинской территории — «когда нет выстрелов и отведена техника». При этом он утверждает, что по-прежнему рассчитывает на личные переговоры с Владимиром Путиным и, более того, думает, что их встреча не будет единственной.

«Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдем на их вариант»,— отметил он

В то же время в Москве не раз подчеркивали, что для согласия президента Путина встретиться с господином Зеленским нужно, чтобы российская и украинская переговорные группы подготовили текст документа об условиях прекращения огня. То есть президентам двух стран останется только поставить свои подписи на соглашении, в то время как Владимир Зеленский все еще рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным спорные вопросы.

Еще одна проблема в переговорном процессе — неготовность мировых держав предоставить Киеву те гарантии безопасности, на которые он рассчитывает. То есть фактически заручиться обязательствами, что они будут готовы начать военные действия в случае агрессии против Украины. Господин Зеленский подчеркнул, что только после того, как Украина договорится об этом со странами-гарантами, она подпишет второй документ с Россией. Москва на два отдельных договора не рассчитывает, надеясь подписать один документ, который завизируют гаранты.

По словам Владимира Зеленского, готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого из них нет. В то же время в интервью CNN президент Украины отметил, что не верит никому — ни Западу, ни России и даже в гарантии, подтвержденные подписями.

Опираться в Киеве готовы только на «прагматичные вещи» — поставки оружия и продолжение давления на Россию.

На этом фоне президент Украины продолжает настаивать на увеличении поставок оружия на Украину, хотя в последние дни они и так возросли.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 53-й

В Москве, со своей стороны, обвиняют Киев в затягивании переговорного процесса. «Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью» — так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова Владимира Зеленского о переговорах в своем Telegram-канале. «Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны. По-другому не получится»,— добавил господин Володин. И это никак не согласуется с тем, что говорят в Киеве.

Марианна Беленькая

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