Владимир Зеленский никому не верит

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Остатки украинских сил в Мариуполе не приняли российского предложения о сдаче в плен. После этого вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по их позициям. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил: уничтожение «наших ребят поставит точку на всех переговорах с Россией». Впрочем, судя по другим заявлениям Киева, переговорные позиции РФ и Украины настолько далеки друг от друга, что ни о каких конструктивных переговорах сейчас не может быть и речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как доложило Минобороны РФ, вся городская территория Мариуполя «полностью зачищена от боевиков нацистского формирования “Азов”, иностранных наемников и украинских войск»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Как доложило Минобороны РФ, вся городская территория Мариуполя «полностью зачищена от боевиков нацистского формирования “Азов”, иностранных наемников и украинских войск»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мариуполь еще не пал, несмотря на требования России о сдаче к украинским военным, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC. «Есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут сражаться до конца»,— сказал он. О боях за Мариуполь сообщили в воскресенье и в Генштабе ВС Украины: «Продолжается нанесение ракетно-бомбовых ударов по Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3».

Между тем еще вечером в субботу Минобороны РФ сообщило, что вся городская территория Мариуполя «полностью зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наемников и украинских войск», а остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». «Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться»,— заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, изначально численность украинской группировки в Мариуполе составляла около 8,1 тыс. человек. Из них к субботе сдались 1464 военнослужащих, а на «Азовстали» укрываются не более 2,5 тыс. человек, среди них до 400 иностранных наемников, большинство из которых граждане европейских стран, а также Канады. Со ссылкой на перехваченные разговоры заблокированных на «Азовстали» российские военные говорят, что «боевики настойчиво требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов».

Тем не менее из «гуманитарных соображений» Минобороны РФ предложил бойцам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия с 6:00 мск 17 апреля и сложить оружие. Режим действия тишины должен был действовать до 13:00 по московскому времени. Российские военные предупредили, что в случае дальнейшего сопротивления все оставшиеся на «Азовстали» будут уничтожены. Предложение Минобороны осталось без ответа.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ дал понять, что в Киеве не мешали бойцам «Азова» поступить так, как они считают нужным.

По словам господина Зеленского, «"азовцы" уже герои и никто бы им не запретил сделать определенные шаги».

«Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят, и вряд ли они сохранят им жизнь»,— сказал президент. Впрочем, в Москве на всех уровнях заверяют, что Россия гуманно относится к добровольно сдавшимся украинским военнослужащим и не применяет к ним запрещенные методы воздействия.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. «Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок (самый разрушенный населенный пункт в Киевской области, по оценкам украинской стороны.— “Ъ”), и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах»,— сказал он. А в другом интервью, уже американскому телеканалу CNN, президент Зеленский заявил: «Шансы (на переговоры.— “Ъ”) уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не захочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры». В то же время, по его словам, шансы на переговоры все еще есть, и чем быстрее начнется разговор с Россией, тем меньше людей погибнет. Однако он не исключил и другой исход.

«Мы хотим освободить нашу страну, забрать то, что наше. Мы можем сражаться с РФ десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути»,— отметил президент Украины.

Понятно, что с учетом последних заявлений господина Зеленского перспективы продолжения переговоров весьма туманны. Сейчас на повестке дня украинской стороны — оказание сопротивления в Донбассе. По мнению господина Зеленского, если Россия захватит Донбасс, то потом может попытаться снова повести наступление на Киев. «Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны»,— сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский дал понять, что Киев готов вести переговоры по таким базовым для России вопросам, как внеблоковый статус Украины и будущее Крыма, только после вывода российских войск с украинской территории — «когда нет выстрелов и отведена техника». При этом он утверждает, что по-прежнему рассчитывает на личные переговоры с Владимиром Путиным и, более того, думает, что их встреча не будет единственной.

«Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдем на их вариант»,— отметил он

В то же время в Москве не раз подчеркивали, что для согласия президента Путина встретиться с господином Зеленским нужно, чтобы российская и украинская переговорные группы подготовили текст документа об условиях прекращения огня. То есть президентам двух стран останется только поставить свои подписи на соглашении, в то время как Владимир Зеленский все еще рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным спорные вопросы.

Еще одна проблема в переговорном процессе — неготовность мировых держав предоставить Киеву те гарантии безопасности, на которые он рассчитывает. То есть фактически заручиться обязательствами, что они будут готовы начать военные действия в случае агрессии против Украины. Господин Зеленский подчеркнул, что только после того, как Украина договорится об этом со странами-гарантами, она подпишет второй документ с Россией. Москва на два отдельных договора не рассчитывает, надеясь подписать один документ, который завизируют гаранты.

По словам Владимира Зеленского, готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого из них нет. В то же время в интервью CNN президент Украины отметил, что не верит никому — ни Западу, ни России и даже в гарантии, подтвержденные подписями.

Опираться в Киеве готовы только на «прагматичные вещи» — поставки оружия и продолжение давления на Россию.

На этом фоне президент Украины продолжает настаивать на увеличении поставок оружия на Украину, хотя в последние дни они и так возросли.

В Москве, со своей стороны, обвиняют Киев в затягивании переговорного процесса. «Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью» — так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова Владимира Зеленского о переговорах в своем Telegram-канале. «Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны. По-другому не получится»,— добавил господин Володин. И это никак не согласуется с тем, что говорят в Киеве.

Марианна Беленькая