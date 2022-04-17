«Яблоко» своих предупредит

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16 апреля члены «Яблока» провели съезд, на котором одобрили заключительную часть реформ, направленных на превращение партии в кадровую. Первый блок обновлений был принят еще в апреле прошлого года — он, в частности, ужесточал условия вступления в партию. Теперь эти требования стали еще строже: не прошедших перерегистрацию «яблочников» лишат партбилетов, а необходимый для членства испытательный срок увеличат вдвое. По словам зампреда «Яблока» Ивана Большакова, такая участь ожидает около 200 человек. От ряда реформ «яблочники» отказались: например, от создания «совета старейшин», который предполагалось наделить правом вето на решения бюро и федерального политкомитета. Также партия обсудила ситуацию на Украине и приняла на эту тему политическое заявление, детали которого на момент сдачи материала известны не были.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Рыбаков считает, что превращение в кадровую партию не ухудшит качества «Яблока»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николай Рыбаков считает, что превращение в кадровую партию не ухудшит качества «Яблока»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Съезд прошел в закрытом режиме, чтобы делегаты могли «откровенно поговорить о перспективах партии в новых условиях и выработать отношение к спецоперации в Украине», рассказал “Ъ” зампредседателя партии Иван Большаков. Участники выступали перед баннером с картиной Пабло Пикассо «Герника» (город, подвергнутый бомбардировке в 1937 году во время Гражданской войны в Испании). «Сегодняшняя судьба многих городов Украины повторяет судьбу Герники. Наше дело — сказать обо всех, кто погиб в этой бойне. (…) Мы с вами — их голос в России»,— сказал на съезде глава «Яблока» Николай Рыбаков. По итогам обсуждения партия приняла политическое заявление об Украине. На момент сдачи материала “Ъ” оно не было обнародовано, а в партии заявили, что не готовы комментировать его до внесения всех замечаний.

На съезде была завершена реформа, призванная сделать «Яблоко» партией не массовой, а кадровой. Первую порцию новшеств «яблочники» приняли в апреле прошлого года: тогда, например, был введен годичный испытательный срок при вступлении в партию и праймериз для кандидатов на разных уровнях.

Теперь стаж кандидата в члены партии удлинен до двух лет.

Кроме того, ликвидирована категория незарегистрированных членов партии, вызывавшая многолетний юридический спор из-за неравноправия этой части «яблочников»: незарегистрированные партийцы имели партбилеты, но не могли избирать и избираться в руководящие органы. Теперь они утратят и членство, рассказал “Ъ” Иван Большаков: «Те, кто вступил в партию после апреля 2021 года, станут кандидатами в члены, у них стаж идет с даты принятия. Таких несколько сотен. Те же, кто не был зарегистрирован до начала реформы или не прошел перерегистрацию, не будут иметь стажа. Это касается около 200 человек».

Ранее “Ъ” сообщал, что в конце прошлого года часть членов партии, не прошедших перерегистрацию, подали на «Яблоко» в суд. После начала спецоперации на Украине истцы отозвали его, заявив, что «не готовы судиться» с партией «из-за изменившихся политических обстоятельств». Часть лишенных регистрации членов были исключены за нарушение устава и нанесение политического ущерба партии. Одной из причин стали открытые письма ряда партийцев с критикой руководства «Яблока». В партии назвали изложенную в письмах информацию лживой.

Неисключенные подписанты, вероятно, теперь тоже лишатся партбилетов, предположил ставропольский «яблочник» и экоактивист Андрей Фокин. Он рассказал “Ъ”, что подал заявление на перерегистрацию до съезда, но не получил ответ, а значит, по новым правилам будет лишен членства. «Подозреваю, что всех, кто подписал заявление против Явлинского, в партии не оставили,— прокомментировал итоги съезда господин Фокин.— Я охреневаю. В хрене, кстати, больше правды, чем в яблоке. Он неизвестно на какую глубину пускает корни, коси его не коси — он растет. А если заморозок ударит — яблока нет, ветки ломаются».

В числе других реформ, принятых на съезде,— ограничение сроков полномочий глав региональных отделений суммарно до восьми лет.

Региональные отделения сами устанавливали сроки пребывания на этом посту, говорит Иван Большаков, однако число переизбраний не было ограничено, и некоторые председатели могли занимать свой пост более 25 лет. Также у «яблочников» появилось право приостанавливать членство. Мера была приняла, поскольку «обстоятельства жизни в России изменились: вы могли быть активным членом партии, но были вынуждены выехать за границу в целях безопасности, или просто заболели, или не хотите терять работу, а на вас давят из-за членства в Яблоке», — пояснил господин Большаков.

Еще одно нововведение касается членства в организациях, имеющих политическую программу или участвующих в выборах. С 2008 года партия это запрещала, теперь же «яблочник» сможет быть участником общественных объединений (кроме партий), деятельность которых не противоречит целям и принципам «Яблока». «Формулировку смягчили, потому что сегодня многие общественные структуры вынуждены выражать политические требования из-за сужения пространства свободы в стране»,— объяснил господин Большаков. Впрочем, члены «Городских проектов» (один из создателей фонда — исключенный из «Яблока» Максим Кац) и команды Алексея Навального вступить в партию не смогут — их позиция поддержки на выборах не «яблочных» кандидатов противоречит уставу, добавил зампред партии.

Отметим, раньше за нарушение устава партии и нанесение ей политического ущерба сразу грозило исключение (помимо господина Каца по тем же основаниям исключили Алексея Навального и Илью Яшина в 2007 и 2008 годах). Теперь будет действовать градация наказаний: предупреждение, публичные извинения, опровержение, временное приостановление выступлений или полномочий. Исключение стает крайней мерой, которую, впрочем, можно будет оспорить в партийном арбитраже.

Кира Хейфец