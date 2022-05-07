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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 88 лет почетному научному руководителю НИУ ВШЭ Евгению Ясину

Евгений Ясин

Евгений Ясин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Евгений Ясин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет журналистка и телерадиоведущая, кавалер ордена «За личное мужество» Светлана Сорокина:

— Дорогой Евгений Григорьевич! В разные годы мы по-разному отмечали Ваш весенний день рождения: в большой компании или узким кругом, но никогда еще я с таким трудом (и осторожностью) не подбирала слова для поздравления… Что сказать сегодня Вам, пытавшемуся сделать современной и эффективной российскую экономику, создать университет нового типа, защитить права человека в нашей стране? С чем поздравлять сегодня Вас, одессита?..

Я желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. Чтобы однажды снова спеть Вашу любимую песню, не обрывая куплета: «Ах, Одесса, жемчужина у моря…»

Сегодня исполняется 66 лет председателю совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимиру Лисину

Владимир Лисин

Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов:

— Дорогой Владимир Сергеевич! Для корабелов ОСК нет никого ближе металлургов и речников. Как бы ни штормила экономика, как бы ни менялась логистика, мы всегда будем вашими надежными партнерами и верными друзьями. Наше товарищество никогда не заржавеет.

Крепкого здоровья, успехов в делах и благополучия в жизни! Желаю семь футов под килем и всегда попадать в яблочко!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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