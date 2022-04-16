«Динамо» сыграло вдогонку

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В стартовом матче 25-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле обыграло «Ахмат» со счетом 2:0. Эта победа позволила москвичам с 52 очками догнать «Зенит», но у лидера премьер-лиги впереди еще домашняя встреча с аутсайдером «Уралом».

Очевидно, что «Динамо» для продолжения чемпионской гонки с «Зенитом» нужно было обязательно обыгрывать дома «Ахмат». Между тем победы в последнее время давались московскому клубу, мягко говоря, со скрипом. «Краснодар» он одолел лишь благодаря ошибочно назначенному пенальти в ворота соперника, а в предыдущем матче с «Нижним Новгородом» все решил автогол Кирилла Гоцука на 87-й минуте. Понятно, что самое главное — счет на табло, но бело-голубым действительно сильно везло, как, кстати, и во встрече с «Ростовом» три тура назад, когда они спаслись в концовке опять же с пенальти, а везение имеет свойство рано или поздно заканчиваться.

Правда, и «Ахмат» приехал в Москву, где не побеждал динамовцев с 2016 года, не в лучшем состоянии. Безвыигрышная серия грозненцев насчитывала пять матчей и отбросила их в середину турнирной таблицы. А ведь не так давно они находились на пятом месте и всего в четырех очках — от третьего. Да и с составом у них были проблемы — особенно чувствительной выглядела потеря из-за перебора желтых карточек лучшего бомбардира команды, полузащитника Даниила Уткина.

Показалось, что сейчас «Ахмат» еще до стартового свистка не отказался бы от ничьей, если бы такая опция существовала. С первых минут гости сели в оборону и не демонстрировали почти никаких атакующих намерений. «Динамо» же без особого успеха пыталось развивать наступление в условиях плотного сопротивления. Периодически что-то опасное у ворот Виталия Гудиева назревало, но хозяевам категорически не хватало точности в финальной фазе, и до ударов дело доходило редко. Относительно метко пробил только Арсен Захарян и хотя бы попал в створ. А вот грозненцы, отсидевшись в защите, создали единственный явный голевой момент до перерыва. Александр Трошечкин неожиданно выскочил с глазу на глаз с Антоном Шуниным, и голкиперу москвичей пришлось подчищать позиционный промах партнеров. В принципе и нападающий «Ахмата» Сенин Себаи чуть ранее мог открыть счет, если бы почетче замкнул прострел Марата Быстрова.

Второй тайм также начался не лучшим образом для «Динамо». Гости уже гораздо смелее вели борьбу за инициативу и даже выигрывали ее, а от их главного тренера Андрея Талалаева пошли замены на активизацию нападения. Однако все изменил эпизод, который вроде бы не представлял никакой угрозы для грозненцев. Они вбрасывали аут на своей половине поля и не заметили, как динамовцы накрыли их групповым прессингом. Перехватив мяч, хозяева быстро доставили его в штрафную площадь на Федора Смолова, и тот мощным залпом забил 11-й гол в чемпионате.

После этого москвичи заиграли куда более раскрепощенно. Смолов поучаствовал в паре острых атак, тем не менее вскоре был заменен на Константина Тюкавина. Молодой форвард добавил «Динамо» еще больше агрессии. Завелся Денис Макаров, чей прорыв в штрафную посеял панику в рядах противника и завершился страшным по силе ударом Захаряна. Как Гудиев изловчился среагировать на него — загадка. А потом уже во всей красе проявил себя скоростной Тюкавин. На 79-й минуте Шунин, выбивая мяч от ворот, отдал ему самую настоящую голевую передачу, Тюкавин убежал один на один с Гудиевым и увеличил преимущество хозяев. Он же мог оформить и дубль, но и победа 2:0 вполне устроила бело-голубых, которые на этот раз не стали полагаться на случай и выиграли достаточно убедительно.

Набрав 52 очка, «Динамо» сравнялось с лидирующим «Зенитом», но петербуржцы в субботу принимают занимающий 14-е место «Урал». И вряд ли в этом противостоянии стоит ждать сенсации.

Александр Ильин