Перестрелка в башне «Око» оказалась затяжной

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Неожиданное решение было принято кассационным судом в Москве по делу о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити», состоявшейся осенью 2017 года. Тогда, напомним, все началось с конфликта, разгоревшегося между сотрудниками Росгвардии и телохранителями бизнесмена Гавриила Юшваева. В результате один человек погиб, еще пять получили ранения. Виновными суд признал охранников предпринимателя, которым назначили очень внушительные сроки лишения свободы, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда (МГС) это решение отменила, посчитав, что на присяжных, с участием которых рассматривалось дело, прокуроры оказывали давление. Теперь же представителям надзорного ведомства удалось доказать в кассационном суде, что этого не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Исмаилов еще раз попробует в Мосгорсуде добиться отмены своего приговора

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Магомед Исмаилов еще раз попробует в Мосгорсуде добиться отмены своего приговора

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как ранее рассказывал “Ъ”, в прошлом году Пресненский суд Москвы вынес приговор по нашумевшему уголовному делу о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити», состоявшейся осенью 2017 года. Напомним, в ресторане, расположенном в башне, праздновал свой юбилей авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов (Павлик). Конфликт разгорелся у входа в здание, когда сотрудники ЧОПа попросили водителя Maybach, на котором приехал один из гостей — совладелец башни «Око» Гавриил Юшваев,— отогнать машину на стоянку, чтобы не мешать приезду других приглашенных. В перепалку с чоповцами вступили охранники господина Юшваева, спортсмены из бойцовского клуба «Скорпион», которыми руководил Магомед Исмаилов. Конфликт попытались погасить подошедшие сотрудники Росгвардии Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев, после чего, говорится в материалах расследования, по команде Исмаилова его подручные достали оружие и открыли огонь. Перестрелка продолжилась и в самой башне, куда устремились участники конфликта. В результате чоповец Платон Койда был убит, его коллега Кирилл Титаренко и росгвардейцы Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев ранены. В конце 2017 года следствие квалифицировало происшедшее как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Расследование дела спровоцировало громкий скандал. Поначалу дело было поручено старшему следователю по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Левону Агаджаняну. Однако, как считают его бывшие коллеги, майор юстиции Агаджанян, чтобы оказать услугу Гавриилу Юшваеву, решил либо совсем вывести из дела, либо серьезно смягчить роль Магомеда Исмаилова и его подручного Эльдара Хамидова. С этой целью, по материалам дела, он оказывал давление на свидетелей, подтасовал улики, показания секретного свидетеля с псевдонимом «Иванов И. И.» вообще не стал приобщать к делу, а про другого очевидца написал, что тот не имеет должного образования и «склонен к фантазированию». В итоге получилось, что Исмаилов был приглашен на торжество в качестве гостя, в конфликте не участвовал и не отнимал у раненого Дмитрия Якобсона ПМ, из которого потом стрелял Эльдар Хамидов. Обвиняемыми стали раненые Титаренко, Якобсон и даже погибший Койда, а Исмаилов и Хамидов получили статус потерпевших. После вмешательства прокуратуры, однако, дело о перестрелке было передано в центральный аппарат СКР. Там вернулись к изначальной версии о том, что перестрелку устроили охранники господина Юшваева, а Левон Агаджанян уволился из ГСУ и стал адвокатом. Следователя в итоге привлекли к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств. Что касается самой перестрелки, то ее зачинщиками были признаны Исмаилов и его подручный Эльдар Хамидов. Их дело рассматривалось с участием присяжных, и те единогласно признали дагестанцев виновными. В итоге Исмаилов получил 16 лет колонии, Хамидов — 15 лет. Приговор был отменен апелляционной инстанцией Мосгорсуда в декабре 2021 года. Суд решил, что прокуроры оказывали на присяжных давление, сообщая, в частности, личные данные подсудимых, в том числе и сведения об их проблемах с законом.

Надзорное ведомство, а также потерпевшие обратились во Второй кассационный суд. В материалах прокуратуры — а ее интересы представляла Мария Семененко — указывалось, что все сведения, которые были озвучены в ходе первого процесса, не запрещены законодательством. В результате решение апелляционной инстанции Мосгорсуда было отменено. Дата нового рассмотрения жалобы в МГС пока не назначена. Представитель потерпевших адвокат Антон Гостев сказал “Ъ”, что доволен решением кассационного суда, назвав его «обоснованным, справедливым и законным».

Владислав Трифонов