Цена победы вызвала вопросы

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Совет федерации в среду одобрил поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие наказание за отождествление роли Советского Союза и фашистской Германии во время Второй мировой войны в виде штрафа или ареста. Несмотря на единство мнений о необходимости такого наказания, нашлись сенаторы, посчитавшие его недостаточно суровым. Сами авторы инициативы в ходе дискуссии допустили ужесточение наказания за такой проступок в будущем. По итогам голосования поправки отказались поддержать девять парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенаторы Алексей Пушков (слева) и Андрей Клишас считают, что запрет «отождествления СССР и фашистской Германии» важен вне зависимости от того, какое именно наказание за это предусмотрено

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сенаторы Алексей Пушков (слева) и Андрей Клишас считают, что запрет «отождествления СССР и фашистской Германии» важен вне зависимости от того, какое именно наказание за это предусмотрено

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Закон об административной ответственности за нарушение запрета на «публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны», а также отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» представил один из его соавторов, сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «У этого закона есть не только чисто формальная, юридическая сторона, но и большая моральная, нравственная и, безусловно, политическая составляющая, которая особенно актуальна в нынешних условиях»,— сказал сенатор.

Закон вводит в КоАП новую статью 13.48, которая предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. руб. (при повторном нарушении — от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб.) либо ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 2 тыс. до 4 тыс. руб. (при повторном нарушении — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. либо дисквалификация на срок от 6 месяцев до года), а для юридических лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (при повторном нарушении — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо приостановка деятельности на срок до 90 суток).

Напомним, сам запрет на отождествление роли СССР и нацистской Германии был введен в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» по инициативе президента Владимира Путина еще летом прошлого года. Ответственности за его нарушение изначально не предусматривалось. Правда, уже тогда авторы говорили, что работают над поправками к КоАП. В виде отдельного законопроекта они появились в октябре прошлого года.

Бывший член политбюро ЦК КПСС и экс-председатель Совета министров СССР, 92-летний сенатор от Белгородской области Николай Рыжков назвал закон «весьма и весьма актуальным», но неожиданно его раскритиковал: «Это была страшная война, поэтому, когда я прочитал этот материал, мне как-то стало не по себе. Те жертвы, которые были принесены, надо сказать этим людям: ребята, за то, что о вас неправильно говорят, (виновные.— “Ъ”) будут платить тысячу рублей. Да они перевернутся в гробу! Цена вашей гибели — тысяча рублей».

Сенатор напомнил, что во многих странах предусмотрена уголовная ответственность за отрицание холокоста, и вводимая в России «административка» ей несоразмерна. «Австрия, Чехия, Румыния — десять лет в уголовном кодексе, Израиль — пять лет. А мы — тысячу рублей за то, что иностранцы и наши радетели говорят: за что вы воевали, лучше бы баварское пиво пили,— сокрушался Николай Рыжков.— Я голосовать не буду, потому что это значит предать память тех людей, которые погибли».

Алексей Пушков в ответ пояснил, что закон «в значительной степени носит символический характер». «Конечно, эти нарушения по этическому содержанию не соответствуют предусмотренным наказаниям,— признался сенатор.— Но здесь важно, что мы перешли от публичного осуждения к законодательному запрету. Это качественный сдвиг». Господин Пушков не исключил, что в перспективе наказание будет ужесточено, но сначала предложил посмотреть, как закон будет работать на практике: «Я не предвижу, что с учетом нынешней морально-нравственной обстановки в нашем обществе мы столкнемся с валом приравниваний».

«В законе ничего не говорится о цене гибели тех, кто сражался во время Великой Отечественной войны,— поддержал коллегу глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.— Закон о другом: государство, устанавливая административную — на данном этапе — ответственность, выражает свое отношение к подобного рода фактам отождествления».

Соавтор закона, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заверила господина Рыжкова, что при разработке документа обсуждались различные варианты наказания: «Зная наш крымский характер, вы можете представить, что мы предлагали. Но сегодня мы должны просто ударить по рукам и сказать, что делать этого категорически нельзя». Она также не исключила ужесточения ответственности в будущем: «Посмотрим, промониторим».

Однако увещевания авторов закона подействовали далеко не на всех: документ поддержали только 152 сенатора из 161 присутствующего на заседании, четыре человека проголосовали против, пять — воздержались. Кто это был, пока неизвестно — на момент сдачи номера в печать результаты поименного голосования опубликованы не были. Напомним, что Госдума 6 апреля приняла этот закон единогласно: его поддержали 420 депутатов от всех фракций.

Андрей Прах