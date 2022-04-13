Тайсон Фьюри перебрал ирландского

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Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри, которому уже 23 апреля предстоит защита титула в бою против Диллиана Уайта, получил недвусмысленное предупреждение от властей США. От британского супертяжа потребовали не вступать больше в контакты с главой ирландского наркокартеля Дэниелом Кинаханом, за содействие в поимке которого США объявили награду в $5 млн. Отметим, что Фьюри уже не в первый раз предупреждают о недопустимости связей с кланом Кинаханов, имеющим значительное влияние в мире профессионального бокса. Однако британец до сих пор требования фактически игнорировал. При наиболее неблагоприятном развитии ситуации под ударом могут оказаться будущие бои Фьюри, включая и самый ожидаемый матч — за титул абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если Тайсон Фьюри (слева) не прекратит контакты с Дэниелом Кинаханом, которого считают главой наркокартеля, ему может грозить обвинение в соучастии в преступной деятельности

Фото: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Vostock Photo Если Тайсон Фьюри (слева) не прекратит контакты с Дэниелом Кинаханом, которого считают главой наркокартеля, ему может грозить обвинение в соучастии в преступной деятельности

Фото: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Vostock Photo

Власти США объявили о внесении в санкционные списки членов ирландского криминального клана Кинаханов. Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом разрушении» клана, появившегося еще в 80-е годы прошлого века в Дублине, или в задержании и осуждении его руководства. Нарушение санкционного режима будет расцениваться как соучастие в преступной деятельности. Сами по себе такие решения не вызвали бы особого интереса, учитывая, что клан Кинаханов уже много лет считается одной из наиболее опасных группировок, специализирующихся на наркотрафике.

Однако помимо торговли наркотиками Кинаханы имеют интересы и в профессиональном боксе, где пользуются заметным авторитетом. Речь, в частности, о Дэниеле Кинахане, старшем сыне основателя преступного сообщества Кристофера Кинахана (в верхушку картеля входит еще и Кристофер Кинахан-младший, второй сын главы семейства), который, после того как он и его родня были вынуждены перебраться в Дубай, стал фактическим главой группы. В частности, Дэниел Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global (ранее MGM). Ее самый известный клиент — действующий чемпион мира WBC Тайсон Фьюри. В 2017 году MTK Global объявила о том, что Дэниел Кинахан больше не имеет к ней отношения. Тем не менее ирландец остался заметной фигурой в мире бокса, исполняя скромную роль советника по различным вопросам. Видимо, очень влиятельного, поскольку тот же Фьюри публично благодарил его за организацию двух боев против Энтони Джошуа (боксеры должны были заработать по $125 млн). Они, правда, не состоялись, поскольку в дело вмешался Деонтей Уайлдер, настоявший на том, что у него есть предусмотренное контрактом право на матч-реванш с Фьюри (новый бой Уайлдер также проиграл). При этом представители Фьюри неоднократно заявляли, что с Кинаханом боксера больше ничего не связывает, однако несколько недель назад в соцсетях появились сделанные в Дубае совместные фото Фьюри и Кинахана. Более того, о значительной роли Дэниела Кинахана в деле «улучшения жизни боксеров» говорил и президент WBC Маурисио Сулейман.

Отметим, что Тайсон Фьюри, равно как и другие топовые бойцы, поддерживающие контакты с ирландским картелем (в том же Дубае рядом с Дэниелом Кинаханом был замечен чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в наилегчайшем весе (до 51 кг) Санни Эдвардс), несут заметные риски. Связаны они не только с возможностью угодить под уголовное преследование, но и с позицией, которую могут занять телекомпании, транслирующие бои. Без них проведение поединков теряет смысл. И именно к телекомпаниям обращался глава полиции Ирландии Дрю Харрис, слова которого приводит The Guardian, комментируя известия о введении санкций в отношении Дэниела Кинахана.

«Я бы хотел, чтобы они присмотрелись к собственному бизнесу, к тому, насколько честно он ведется, к отношениям со зрителями и решили, является ли происходящее тем, в чем они хотят быть замешаны»,— отметил господин Харрис.

Маловероятно, впрочем, что ближайший бой с участием Фьюри, который 23 апреля встретится в Лондоне с Диллианом Уайтом, окажется под угрозой. Но если боксер и его окружение и дальше будут попадаться на контактах с ирландской мафией, могут появиться проблемы с организацией самого ожидаемого боя последнего времени. В нем Фьюри может сойтись с Александром Усиком, которому принадлежат титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF. То есть на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. В супертяжелом весе такого не было уже больше 20 лет, со времен Леннокса Льюиса. Правда, предварительно Фьюри надо все же побить Уайта, а Усику — успешно отработать матч-реванш против Энтони Джошуа: бой должен состояться летом этого года.

Александр Петров