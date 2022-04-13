Авария «Баварии»

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Главной сенсацией нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стал «Вильярреал». Клуб, который идет седьмым в чемпионате Испании и, кажется, даже не замахивается на формальный статус гранда, вышел в полуфинал турнира, выбив благодаря добытой в концовке ответной встречи на чужом поле ничьей — 1:1 — «Баварию». Этот прорыв — очередной успех когда-то отвергнутого «Спартаком» тренера Унаи Эмери, многократно доказывавшего, что еврокубки — его территория.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пройдя «Баварию», главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, ранее четыре раза выигрывавший Лигу Европы, доказал, что его талант работает и в главном еврокубке

Фото: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images Пройдя «Баварию», главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, ранее четыре раза выигрывавший Лигу Европы, доказал, что его талант работает и в главном еврокубке

Фото: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images

Соблазн охарактеризовать выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов как событие экстраординарное, почти что уникальное, слишком велик, но так говорить не совсем правильно. На самом деле «закрытость» главного еврокубка — ну, или хотя бы решающих стадий главного еврокубка — все-таки имеет границы даже в последние годы, когда поляризация, расслоение континентального клубного футбола приобрели чудовищные масштабы. Это финалы — удел исключительно компактного отряда богатейших грандов. А вот в полуфинал Лиги чемпионов те, кто не относится к сливкам элиты, иногда просачиваются. В прошлом году топ-четверка, правда, состояла исключительно из гигантов: «Челси», «Манчестер Сити», «Реала» и ПСЖ. А в 2020-м, например, в ней очутились «Лион» с «Лейпцигом», в 2019-м — «Тоттенхем» с «Аяксом», в 2018-м — «Рома».

И все равно случай с «Вильярреалом» выглядит жутко любопытным. Как ни крути, речь в нем идет про взлет команды не из эшелона, располагающегося сразу вслед за верхним, который, допустим, представляли и «Лейпциг», и «Тоттенхем», и «Рома», а из ниши, строго говоря, еще ниже. В ней обитают клубы, о статусе гранда даже в отдаленном будущем не мечтающие.

Реальный статус «Вильярреала» легко описать цифрами. Вот, например, стоимость его заявки, по оценке Transfermarkt,— €381,5 млн. Она может вызывать зависть у любого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), включая «Зенит», но по меркам верхушки «большой пятерки» это немного. Заявка той же «Баварии» в два с лишним раза дороже — €804,5 млн. И уровню ее амбиций соответствуют в лучшем случае два-три футболиста соперников, такие как Пау Торрес или Арно Данжума.

А вот результаты «Вильярреала» в чемпионате Испании. Он идет в нем седьмым. А в космосе по сравнению с ним не только лидер «Реал», который тоже пробился в полуфинал, чудом уцелев в противостоянии с прошлогодним победителем Лиги чемпионов «Челси», но и клубы, располагающиеся ниже мадридского. От шестой строчки, которую занимает «Реал Сосьедад», то есть от зоны еврокубков, «Вильярреал» отделяют восемь очков, и представить, что он сожрет отставание на финише турнира, тяжело. Но и в предыдущем первенстве он финишировал ровно на той же седьмой позиции. В общем, похоже на предел возможностей.

И при этом, что делает историю с «Вильярреалом» еще занятнее, нельзя сказать, будто бы его успех — безусловная аномалия, чистейшая, что ли, сенсация, рожденная наперекор логике.

Это, собственно, подтверждали обозреватели большинства изданий, которым довелось резюмировать итог его противостояния с «Баварией»,— и немецкого Kicker, и английской The Guardian. Логику, справедливость в крахе гиганта находили легко, обращая внимание и на игру, и на чрезвычайно важный для понимания сути случившегося бэкграунд.

Про игру они рассказывали, акцентируя внимание на несоответствии статистики общим впечатлениям. Статистика, разумеется, кричала о колоссальном превосходстве «Баварии», прежде всего в ответном, мюнхенском, матче. Она вдвое чаще владела мячом. Она нанесла 23 удара по чужим воротам против всего-то четырех у оппонентов. В створ у «Вильярреала» угодил (как, к слову, и во встрече домашней) единственный — тот, которым Самуэль Чуквезе после классно разыгранной контратаки сравнял счет в концовке, ответив на гол Роберта Левандовского и угробив фаворита.

Общие впечатления кричали о том, что никакого подавляющего перевеса у «Баварии» нет.

О том, что для «Вильярреала» постоянные попытки хозяев все решить навесами с флангов — подарок, с ними они справляются без напряга, о том, что стрелять по своим воротам он позволяет, как правило, с безопасного для себя расстояния и с безопасных позиций, и о том, что мюнхенская оборона, кажется, готова треснуть, реагируя на выпады гостей. Тот, что завершил Чуквезе, был далеко не первым, сулившим немецкому клубу беду.

А основной составляющей бэкграунда этой победы выступали, конечно, детали биографии главного тренера «Вильярреала». Унаи Эмери в России знают в том числе как специалиста, которого десять лет назад занесло в «Спартак» и которого выгнали из него уже через полгода, чтобы, так вышло, тот открыл в себе тренера, обладающего особым талантом.

Талант заключается в умении готовить команды из «полутяжелой категории» к покорению еврокубков. До сих пор он проявлялся исключительно в Лиге Европы. С «Севильей», крепкой, но все же не то чтобы явно выделявшейся среди других претендентов на титул, он выиграл ее трижды подряд — в 2014, 2015 и 2016 годах. В 2019-м был близок к титулу с «Арсеналом», но уступил в финале «Челси». В 2021-м завоевал четвертый уже с «Вильярреалом», одолев, между прочим, в решающем матче, пусть в серии пенальти, котировавшийся куда выше «Манчестер Юнайтед» и добыв путевку в еврокубок номер один, куда не получилось проникнуть через внутреннее первенство.

Теперь Унаи Эмери показал, что его талант работает и в Лиге чемпионов, что и на этом уровне он умудряется подводить свою команду к матчам в оптимальном состоянии, а соперников просчитывает вне зависимости от их ранга и ресурсов. А «Бавария» ведь не первый гигант, сокрушенный «Вильярреалом» в нынешнем розыгрыше. До нее в стартовом раунде play-off испанский клуб расправился с «Ювентусом». Так что доля логики в его восхождении действительно немалая.

Алексей Доспехов