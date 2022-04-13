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8,5 процента в годовом выражении составила инфляция в США в марте — это максимум с февраля 1981 года, сообщил вчера Минтруд США. Месяц к месяцу прирост цен также оказался значительным — 1,2%. Основной вклад обеспечили энергоносители (плюс 11% за месяц) и продовольствие (плюс 1%). Базовая же инфляция (за вычетом энергоносителей и продовольствия) в марте увеличилась меньше, чем ожидалось,— на 0,3% месяц к месяцу или на 6,5% в годовом выражении. Эксперты ожидают, что инфляция уже близка к пику и будет замедляться по мере снижения цен на сырье, а также дальнейшего разрешения проблем с поставками. В ING Bank ожидают, что показатель может еще увеличиться в апреле, а затем пойдет на спад.