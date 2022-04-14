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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет председателю совета директоров группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу

Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Виктор Вексельберг

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт:

— Уважаемый Виктор Феликсович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Наши мудрецы говорят, что доброе сердце — это одно из самых главных свойств человека. И несомненно, Вы, Виктор Феликсович, обладатель доброго сердца. Сложно переоценить Ваш вклад в благополучие множества людей, в частности, в развитие и благополучие еврейской общины России и Европы. Ваше стремление и способность помогать другим людям делают мир лучше и добрее. Я желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, личного счастья и удачи. Пусть Ваша неиссякаемая жизненная энергия и талант открывают перед Вами новые горизонты и подают пример окружающим Вас людям.

Поздравления передает лауреат Нобелевской премии 2006 года Роджер Корнберг:

— Уважаемый Виктор Феликсович! Рад поздравить Вас с 65-летием. Это веха на Вашем жизненном пути, состоящем из выдающихся достижений. Вы построили множество отраслей, руководили становлением более тысячи стартапов, создали крупные музеи и сделали многое другое. Содействовать Вам в целом ряде Ваших начинаний было для меня честью и привилегией. Я с нетерпением жду совместной работы в будущем. С почтением и самыми теплыми пожеланиями.

Сегодня исполняется 62 года гендиректору АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаилу Василенко

Михаил Василенко

Михаил Василенко

Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

Михаил Василенко

Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

Его поздравляет председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Внуково» Виталий Ванцев:

— Уважаемый Михаил Михайлович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Нынешний тревожный год испытывает на прочность и страну, и людей, но Вам, убежден, любые испытания по плечу. Порукой тому — Ваши достижения и трудовая биография, каждая ступень которой требовала особых личностных компетенций: целеустремленности, ответственности, высочайшего профессионализма. Ваш колоссальный опыт и многогранные знания прочно закрепили за Вами репутацию успешного руководителя высокого уровня. Только настоящая преданность любимому делу дает такие значимые результаты. Желаю Вам крепкого здоровья, стойкости, неистощимой энергии. И конечно же, счастья — Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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