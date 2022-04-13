Убийство собровца оценили выше минимума

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В Петербургском городском суде завершились прения сторон по уголовному делу в отношении Алексея Покрепо, который в ноябре 2021 года, пытаясь избежать задержания, насмерть сбил бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Гранит» (ст. 317 УК РФ). Прокурор запросил для обвиняемого 16 лет колонии строгого режима, а также взыскания в пользу семьи силовика 10 млн руб. Алексей Покрепо просил назначить ему минимальное наказание по статье, чтобы он быстрее мог выплатить компенсацию, но и ее размер просил уменьшить. Свою вину он полностью признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Покрепо

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Алексей Покрепо

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Старший оперуполномоченный СОБР «Гранит» Евгений Захаров участвовал в операции по задержанию предполагаемых телефонных мошенников 9 ноября 2021 года. Один из подозреваемых, Алексей Покрепо, когда его автомобиль (микроавтобус Fiat Ducato) блокировали, попытался объехать преграду и сбил насмерть Евгения Захарова. Он переехал тело колесами, а затем попытался скрыться. Через час его задержали на АЗС в районе Мурино, а Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В судебном заседании Алексей Покрепо давать показания не стал, просил огласить данные, которые он давал в ходе предварительного следствия, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также он заявил, что раскаивается, наезд совершил случайно и полностью признает вину.

«Я прошу прощения у жены погибшего, а также у ее детей, которые потеряли своего отца. Я искренне об этом сожалею. Я понимаю, что мои извинения не вернут жене мужа, а детям отца и не облегчат страдания, но все равно надеюсь на прощение с их стороны»,— сказал он в ходе заседания, попросив также прощения у собственных детей, жены и матери. На видео, предоставленном судебной пресс-службой, видно, как руки обвиняемого дрожат. Он запросил минимальное наказание по вменяемой в вину статье (12 лет), чтобы быстрее приступить к возмещению ущерба семье погибшего.

Адвокат Алексея Покрепо также отметил, что его подзащитный ранее не судим, просил учесть смягчающие обстоятельства, наличие ипотеки и тот факт, что его семья (жена и двое детей) полностью зависела от его заработков. Также он помогал матери, которая теперь была вынуждена переехать из Волгограда и устроиться на работу, чтобы помогать родным. «В связи с тяжелым материальным положением… считаю, что сумма иска слишком велика и ничем не подтверждена, в связи с чем прошу удовлетворить иск частично»,— отметил защитник.

Сумма компенсации, которую запросило гособвинение в лице городского прокурора Виктора Мельника, составляет 10 млн руб. Он также предложил признать Алексея Покрепо виновным и отправить его в колонию строгого режима на 16 лет (максимальным наказанием по ст. 317 УК РФ является высшая мера, которая в силу моратория заменяется пожизненным сроком).

Суд удалился для вынесения решения, которое будет оглашено 19 апреля.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург