Стража понадобилась до приговора

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Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств получила бывший гендиректор группы компаний (ГК) «Энергокапиталгрупп» Анна Граненова. Бизнесвумен признана виновной в хищении 115 млн руб. у ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ДЭСК). Интересно, что под стражу, находившуюся под домашним арестом подсудимую взяли прямо в стадии прений из-за нарушения ею условий домашнего ареста и, возможно, опасений, что она может скрыться, не дожидаясь вынесения приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Граненова получила срок за инвестиции в энергетику

Фото: страница Анны Граненовой в ВК Анна Граненова получила срок за инвестиции в энергетику

Фото: страница Анны Граненовой в ВК

Судебный процесс над 40-летней Анной Граненовой начался в Басманном райсуде ровно год назад. По данным “Ъ”, рассмотрение дела затянулось во многом из-за того, что в суд периодически не являлись то свидетели, некоторым из которых приходилось добираться в Москву из Дагестана, то адвокаты подсудимой.

Когда дело все же дошло до прений, то гособвинитель попросил назначить обвиняемой в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4, п. «б» ст. 174.1 УК РФ) суровое наказание — 11 лет колонии.

Интересно, что в стадии прений находившуюся под домашним арестом Анну Граненову заключили под стражу. Произошло это из-за очередных нарушений условий содержания под домашним арестом. Стоит отметить, что дама и ранее нарушала избранную ей меру пресечения, отлучаясь, например, на посиделки с друзьями в ресторан. Уже тогда следствие, настаивая на изменении обвиняемой меры пресечения на более суровую, приводило и дополнительные аргументы в пользу этого. В частности, из рапортов оперативников следовало, что Анна Граненова «является собственником жилой и коммерческой недвижимости на территории Грузии, в связи с чем может скрыться от следствия за пределами России». Впрочем, тогда эти доводы на суд впечатления не произвели — женщина осталась под домашним арестом. Возможно еще и потому, что защита обвиняемой в тот раз предоставила суду данные Национального агентства публичного реестра Министерства юстиции Грузии об отсутствии у госпожи Граненовой зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости в этой стране.

Как бы то ни было, но на оглашение приговора Анну Граненову доставили уже не из своей московской квартиры, а из СИЗО.

Судья Евгения Пирогова, признав вину подсудимой полностью доказанной, тем не менее сочла возможным назначить ей наказание меньше запрошенного гособвинителем — семь лет колонии.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении гендиректора ГК «Энергокапиталгрупп» (признана банкротом) было возбуждено следственным управлением ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу 20 ноября 2019 года. Заканчивал же расследование уже следственный департамент МВД. Поводом для уголовного преследования Анны Граненовой стало обращение в правоохранительные органы руководства ДЭСК, заявившего о хищении у них предпринимательницей денег, которые они ей якобы уже перечислили. В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что возглавляемая госпожой Граненовой ГК «Энергокапиталгрупп» уже много лет занималась выкупом долгов ДЭСК. Компания, аккумулируя у себя денежные средства потребителей, по каким-то причинам не расплачивалась со своими кредиторами. Причем речь шла о миллиардных долгах, которые компания Анны Граненовой выбивала через суды. Конфликт же возник из-за 115 млн руб. Как утверждали потерпевшие, эту сумму они выплатили ГК «Энергокапиталгрупп» добровольно. Однако затем та, выиграв в столичном арбитраже исковые требования, предъявила КБ «Столичный кредит», где находятся счета ДЭСК, исполнительные листы на ту же сумму, которую банк и списал.

Возникший конфликт Анна Граненова якобы предлагала урегулировать с помощью взаимозачета списанной суммы с оставшегося долга. Однако руководство ДЭСК на это не пошло и обратилось в правоохранительные органы. Причем те пришли к выводу, что госпожа Граненова не только мошенническим путем похитила деньги дагестанских энергетиков, но еще и вывела их на счета других своих компаний. Отметим, что помимо взыскания долгов Анна Граненова активно развивала отельный бизнес, а также являлась учредителем сети салонов красоты и юридических фирм.

Олег Рубникович