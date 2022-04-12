Хвича Кварацхелия доводился до Италии

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Самый яркий дриблер Российской премьер-лиги (РПЛ) последних сезонов Хвича Кварацхелия, покинувший в конце марта казанский «Рубин», близок к заключению контракта с борющимся за титул чемпиона Италии «Наполи». Это интересная, но, кажется, довольно рискованная для итальянского клуба сделка. Грузинский вингер, отличаясь эффектностью игры, никогда не выделялся в российском первенстве высокой эффективностью. А в «Наполи» ему придется конкурировать за место в основе с целой группой классных и дорогих футболистов линии атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В РПЛ Хвича Кварацхелия (в красной форме) был одним из лучших по таким показателям, как дриблинг и успешные обводки

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ В РПЛ Хвича Кварацхелия (в красной форме) был одним из лучших по таким показателям, как дриблинг и успешные обводки

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

О том, что Хвича Кварацхелия близок к подписанию контракта с «Наполи», сообщил целый ряд источников, а Corriere dello Sport привела подробности сделки. По ее информации, Кварацхелия, уже прошедший медосмотр в итальянском клубе, заключит договор сроком на пять лет, а его годовой заработок составит €1,5 млн. Официально игроком «Наполи» грузинский футболист станет 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна. Таким образом, его дебют в Италии состоится уже в следующем сезоне.

Формально Хвича Кварацхелия, которому в феврале исполнился 21 год, переходит в «Наполи» из батумского «Динамо». Но в эту команду он перебрался совсем недавно из российского чемпионата. В нем Кварацхелия выступал с начала 2019 года. Несколько месяцев он провел в «Локомотиве», после чего сменил клуб на казанский «Рубин». Расстался с ним игрок в конце марта, вскоре после того как Международная федерация футбола (FIFA) на фоне военной операции России на Украине разрешила легионерам из Российской премьер-лиги (РПЛ), захотевшим ее покинуть, до 7 апреля трудоустраиваться в европейских клубах, несмотря на то что зимнее трансферное окно давно закрылось.

Для РПЛ, в которой Кварацхелия фактически сформировался как игрок, его появление в таком клубе, как «Наполи», большое событие. Неаполитанцы не просто команда из «большой пятерки» континентальных лиг, а команда элитная. В нынешнем чемпионате Италии она борется за золото. За шесть туров до финиша первенства «Наполи» идет третьим, но его отставание от двух миланских клубов почти символическое: от «Милана» — два очка по набранным баллам, от «Интера» — три по потерянным.

При этом нельзя сказать, будто бы внимание к Хвиче Кварацхелии со стороны гранда выглядит большим сюрпризом. Ранее ряд британских изданий утверждал, что интерес к игроку проявляют заметные представители Английской премьер-лиги — например, «Тоттенхем» и «Арсенал», якобы готовые заплатить за него сумму свыше £10 млн (она примерно совпадает за оценкой Кварацхелии у Transfermarkt — €16 млн).

Понятно, чем интерес вызван.

На стыке прошлого и этого десятилетий Хвича Кварацхелия являлся, скорее всего, самым зрелищным игроком российского чемпионата.

В четырех сезонах, включая текущий, он был или лучшим в РПЛ или, по крайней мере, входил в тройку лучших по таким показателям, как «дриблинг» и «успешные обводки», которых он, по данным Opta, делал в среднем более четырех за матч: это шикарный показатель.

Но на самом деле существенная доля риска в сделке для «Наполи» и самого Хвичи Кварацхелии, видимо, присутствует. Дело в том, что потрясающая эффектность в игре Кварацхелии плохо сочеталась с эффективностью. За все время, проведенное в чемпионате России, он забил всего десять голов, хотя сыграл в турнире семь с половиной десятков матчей. Статистика по голевыми передачам у него ничуть не лучше, хотя позиция Кварацхелии — вингер, ориентированный почти исключительно на атаку,— предполагает большое количество результативных действий.

Между тем в «Наполи» ему придется добывать место в основе, конкурируя с солидной группой топовых и находящихся в неплохом тонусе игроков линии нападения, в том числе со схожим функционалом,— таких, как Виктор Осимхен, Ирвинг Лосано, Дрис Мертенс и Маттео Политано. А непосредственным соперником Кварацхелии может оказаться тоже чаще всего играющий в атаке слева Лоренцо Инсинье. Форвард сборной Италии — капитан «Наполи», пользующийся колоссальной популярностью у поклонников клуба.

Алексей Доспехов