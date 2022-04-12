Гранды доиграли до последнего

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Главное в отечественном хоккее противостояние — полуфинал Кубка Гагарина с участием ЦСКА и СКА — растянулось на максимальную дистанцию. В шестом матче серии уступавший в счете московский гранд смог на своей площадке одолеть гранда петербуржского — 3:1. Теперь в этой паре все решится в седьмой встрече, которая пройдет на площадке СКА.

Московская игра долго должна была радовать исключительно тех, кто неравнодушен к ЦСКА. В таких ситуациях, когда до краха в серии — один шаг, команды часто нервничают, перестраховываются, но это явно был не тот случай. Речь не шла о подавляющем преимуществе хозяев, но делали они все правильно — много двигались, лезли на пятачок, старались доводить каждый эпизод до конца, не останавливаясь на полпути. И агрессия у них хлестала изо всех звеньев. В этом смысле СКА точно выглядел гораздо хуже. Вот он, похоже, предпочитал агрессивности осторожность, хотя предыдущие матчи показали, что в главной российской хоккейной серии она чаще всего сулит неудачу, а успех приносит прежде всего смелость.

В общем, ЦСКА свой гол заслужил честно. А дождался он его, когда в зоне петербуржцев назначили вбрасывание. Владислав Каменев его выиграл, а Михаил Григоренко, увидев, что шайба ложится прямо на крюк, даже не попытался поискать хитрые варианты продолжения атаки, а выбрал с виду нехитрый и просто метнул ее в ворота. Такие броски — неожиданные, резкие, из-за плотного «экрана» из своих и чужих игроков — представляют собой колоссальную проблему для любого вратаря. Ларс Юханссон, вратарь СКА, кажется, начал реагировать на бросок Григоренко лишь после того, как шайба уже пересекла «ленточку».

Во втором периоде встреча еще некоторое время проходила в той же стилистике — то есть стилистике, видимо, полностью устраивавшей ЦСКА. Но в конце концов что-то в ней стало меняться. Вот СКА все-таки закрепился в чужой зоне, «повозил» оппонентов. А вот заставил обратить на себя внимание его главный креативщик Никита Гусев, до сих пор державшийся в тени, и пара его тонких передач сулили москвичам беду.

ЦСКА смог остановить этот подъем петербуржцев. Его третье звено в этой серии не просто «горячее», а раскаленное добела. В предыдущих пяти матчах оно забросило в ворота соперников десяток шайб, а в середине второго периода могло забросить и одиннадцатую. Да нет, даже должно было забросить, но Максим Соркин сплоховал, оставшись, по сути, перед настежь распахнутыми воротами, а бросок Артема Сергеева угодил в штангу.

Расплата за растранжиренные шансы была жестокой. СКА в том эпизоде, который привел к голу, проявил поразительную настырность. Марат Хуснутдинов погнался за, казалось, безнадежно потерянной шайбой и этим своим рывком заставил чуть дрогнуть выскочившего за ней голкипера Ивана Федотова. А следом за Хуснутдиновым летел к воротам Валентин Зыков. Шайба, так и не зафиксированная Федотовым, досталась ему, и форвард распорядился подарком классно.

Этот гол был похож на те, что нередко переворачивают все с ног на голову, превращаясь для тех, кто счет сравнял, в удваивающую силы инъекцию адреналина. Но ничего не перевернулось, потому что хозяева, похоже, были готовы к неприятностям и ломаться из-за них не собирались. ЦСКА сразу после перерыва провел атаку в той же манере, в которой терзал СКА в первом периоде: это когда за любой наброс, любой отскок ведут беспощадную драку на пятачке. Дрался Павел Карнаухов, а его настойчивость позволила сыграть на добивании Виталию Абрамову.

ЦСКА оберегал свой крохотный отрыв надежно. Но все равно СКА, бывало, получал шансы. А Никита Гусев получил однажды такой шанс, который, может, вспоминать будет долго. Он стрелял в касание после резкого паса поперек зоны и наверняка был уверен, что стреляет по открытому углу, на поражение. Но Иван Федотов, как-то прочувствовав, как будет развиваться комбинация, успел в него переместиться.

Концовка была нервной. И СКА, конечно, убрал на скамейку Ларса Юханссона ради шестого полевого игрока, ради спасительного штурма. Но вместо спасения ему досталась еще одна шайба уже в пустые ворота. Оскар Фантенберг допустил потерю, а Константин Окулов, ничем не рискуя, отправил поражать легкую мишень Михаила Григоренко.

Так что кульминация в этой серии будет идеальной: все решится в седьмом матче. Он состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

Алексей Доспехов