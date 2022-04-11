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5 процентов составлял рост ВВП России в четвертом квартале 2021 года, сообщил Росстат. На последний квартал мирного года пришлось 29,6% произведенного за год ВВП (29% в 2020 году). По сравнению с четвертым кварталом 2019 года экономика выросла на 3,6%, заметно ускорив темпы роста по сравнению с другими кварталами. В четвертом квартале 2021 года быстрее среднего росли добыча и услуги на фоне подорожания нефти и восстановления спроса, в том числа из-за снятия ковидных ограничений. При этом в структуре использования ВВП доля потребления домохозяйств стала минимальной (46,2% против 46,4% во втором квартале 2020 года), а доля чистого экспорта — максимальной (11,7%) за последние несколько лет.