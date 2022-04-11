Круглые двоечники

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В центральном матче очередного тура чемпионата Англии по футболу его лидер — «Манчестер Сити» — встречался дома со своим ближайшим преследователем «Ливерпулем». Эта встреча завершилась точно так же, как и матч первого круга,— со счетом 2:2. Таким образом, разрыв в одно очко между этими двумя командами остался прежним. За семь туров до финиша «Ливерпуль», не проигрывающий в турнире уже 12 матчей подряд, сохраняет шансы на золото.

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Этот матч был гвоздем не только очередного тура Английской премьер-лиги, но и всего европейского футбольного уикенда. После того как «Ливерпуль» с начала января выиграл в чемпионате десять матчей при одной ничьей, его отставание от «Манчестер Сити» сократилось до одного очка, и на повестку дня встал вопрос смены лидера. Существовал и иной вариант: в случае победы хозяева становились безоговорочными фаворитами в борьбе за золото. Считается, что в таких важнейших встречах часто превалирует осторожность и все решает порой одно касание мяча. Но это был не тот случай. Хотя скорости в первом тайме не выглядели запредельными, он подарил целую россыпь опасных моментов и сразу три гола.

Для начала отличился Кевин Де Брёйне, что, кстати, было абсолютно логично. Защитники «Ливерпуля» прикладывали массу усилий, чтобы справиться с лидером «Манчестер Сити», однако бельгиец все равно выглядел лучше всех. Уже на пятой минуте во многом его усилиями ворота гостей оказались под обстрелом, но Алиссон отразил удар Рахима Стерлинга в упор. Почти сразу после этого последовал розыгрыш штрафного, и вот тут вратарь гостей был уже бессилен. Мяч идеально лег на ногу Де Брёйне, полетев в дальний угол.

Ответный гол, впрочем, не заставил себя долго ждать. Не прошло и десяти минут, как Диогу Жота воспользовался передачей Александера-Арнольда Трента и четко пробил низом. На большее гости до перерыва не наиграли, поскольку хозяева прессовали их по полной программе. Опасно бил все тот же Де Брёйне. Уже ближе к перерыву Алиссону после удара Джона Стоунза, неожиданно выскочившего из-за спин защитников, чудом удалось изменить траекторию полета мяча, который угодил в штангу. А между этими эпизодами забил Габриэл Жезус. После очередного углового в положении вне игры оказались сразу четыре игрока «Манчестер Сити», но не бразилец, который использовал отменный пас Жоау Канселу и переиграл Алиссона.

Это недоразумение в обороне «Ливерпуля» вызвало фонтан отрицательных эмоций у его главного тренера Юргена Клоппа. Но сразу после перерыва настала очередь расстраиваться Пепу Гвардиоле. Теперь уже его защитники прозевали диагональную передачу, которой Мохамед Салах вывел Садио Мане почти один на один с вратарем Эдерсоном. И сенегальский мотор атак «Ливерпуля», забивающий не так уж и часто, первым же касанием сравнял счет.

В середине второго тайма эффектную атаку «Манчестер Сити» завершил Стерлинг, но судьи с помощью VAR обнаружили, что нападающий совсем чуть-чуть забежал в офсайд. В концовке соперники уже побаивались рисковать, и «Ливерпуль», подавший за всю игру всего один угловой, все-таки выстоял — пусть и ценой четырех желтых карточек. Последний шанс вырвать победу для «Манчестер Сити» упустил Рияд Марез, которого вывел на выгодную позицию напоследок напомнивший о себе Де Брёйне. В итоге — 2:2, как и в матче первого круга. А это значит, что «Ливерпуль» продолжает гонку за золотом, в которой «Манчестер Сити» за семь туров до финиша, пожалуй, все же выглядит фаворитом.

Евгений Федяков