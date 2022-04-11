Медоборудование вывезли на двух Cadillac

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Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего советника гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» (структура «Ростеха») Алексея Репкина. Господин Репкин, ранее служивший в Следственном комитете России (СКР), подозревается в том, что получил от бизнесменов 15 млн руб., два Cadillac, а также добился оплаты своих авиабилетов на 200 тыс. руб. под угрозой лишить предпринимателей выполнения госконтракта стоимостью почти 3 млрд руб. на поставку медицинского оборудования для центральной больницы в Нижневартовске. При этом, считает следствие, господин Репкин не имел никаких возможностей повлиять на исполнение договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Алексей Репкин был задержан оперативниками службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ накануне ареста. За несколько часов до этого управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР, возбудило в отношении него уголовное дело. По месту проживания Алексея Репкина были проведены обыски, после чего сотрудники СКР предъявили ему обвинение. Затем следствие и обратилось в Басманный суд столицы с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судебное заседание было проведено быстро и по вполне ожидаемому сценарию. Следователь говорил, что фигурант, если его оставить на свободе, продолжит заниматься преступной деятельностью, скроется от следствия, уничтожит улики или может оказать давление на свидетелей по делу. В свою очередь, защита тоже, как обычно, уверяла, что у следствия нет никаких доказательств в пользу приведенных им доводов, и просила суд избрать подследственному меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО. Однако суд встал на сторону следствия и арестовал Алексея Репкина до 7 июня. Защита намерена опротестовать судебное решение.

По данным “Ъ”, тот факт, что делом в отношении Алексея Репкина занимается управление СКР, которое обычно расследует дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, связано с тем, что фигурант, по данным источников “Ъ”, ранее был сотрудником управления собственной безопасности СКР.

Практически вся доказательная база нового расследования базируется на разработках СЭБ ФСБ, а оперативным сопровождением дела занимается управление «П» этой службы.

События, которые описываются в материалах дела, затрагивают осень 2020 года и начало 2021 года. Тогда 47-летний Алексей Репкин занимал пост эксперта-аналитика ГК «Ростех». По роду своих служебных занятий, считает следствие, Алексей Репкин узнал о подписании 31 августа 2020 года контракта на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для нужд нижневартовской центральной больницы и решил на этом заработать. Само соглашение стоимостью 2,8 млрд руб. было заключено между дочкой «Ростеха» — концерном радиостроения «Вега» и ООО «Медком», которое выступало исполнителем соглашения. В сентябре 2020 года, исполняя разработанный им план, по версии следствия, Алексей Репкин в офисе фирмы-исполнителя на Кутузовском проспекте пояснил представителю компании, что может остановить исполнение заключенного соглашения. Как следовало из слов аналитика, это произойдет, если фирма не согласится на его условия: Алексей Репкин потребовал от бизнесменов выплатить ему 15 млн руб. и передать в пользование выбранный им автомобиль. Испугавшись угроз, говорится в деле, коммерсант согласился на все выдвинутые условия. Сначала, 7 октября 2020 года, в офисе фирмы через посредника Алексею Репкину, по данным следствия, была передана вся требуемая им сумма, а затем в распоряжение фигуранта был отдан и экстренно взятый в лизинг автомобиль Cadillac.

Однако, говорится в материалах дела, аппетит аналитика после выполнения его первоначальных требований лишь возрос: он потребовал еще один Cadillac. В январе 2021 года коммерсанты передали ему в пользование взятую также в лизинг иномарку. Причем в этом случае передача престижной иномарки состоялась непосредственно у офиса «Ростеха» на улице Усачева.

Заключительный эпизод преступной деятельности экс-чиновника, по данным следствия, имел место в феврале прошлого года, когда советник главы «Медкома» в последний раз оплатил авиабилеты и проживание в гостинице Алексею Репкину — всего на эти цели было потрачено почти 212 тыс. руб.

Затраты на обслуживание переданных машин следствие оценивает в 4,2 млн руб. Таким образом, общий ущерб по делу оценивается в сумму более 19,4 млн руб.

Действия Алексея Репкина квалифицированы СКР как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Следствие уверено, что возможностей реализовать свои угрозы или обещания он не мог, поэтому коррупционной составляющей в его действиях не было. Вины арестованный не признает.

Как сообщили “Ъ” в «Ростехе», на сегодняшний день Алексей Репкин не работает в ГК и подчиненных ей организациях, отметив также, что госкорпорация оказывает содействие следствию в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности.

Владислав Трифонов