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Коммерсантъ FM
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Над газом сжижились тучи

Европа отказалась поставлять в РФ оборудование для СПГ

ЕС впервые ввел прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного газа. Это решение ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ, поскольку ключевое оборудование для крупнотоннажного сжижения производится только в «недружественных» странах. Под вопросом находится реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома» «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ», поскольку запрет распространяется и на заключенные и оплаченные контракты.

Санкции пятого пакета ЕС могут фактически заморозить новые СПГ-проекты в России

Санкции пятого пакета ЕС могут фактически заморозить новые СПГ-проекты в России

Фото: ПАО «НОВАТЭК»

Санкции пятого пакета ЕС могут фактически заморозить новые СПГ-проекты в России

Фото: ПАО «НОВАТЭК»

ЕС ввел первые прямые санкции против газовой отрасли, запретив поставку в РФ оборудования для производства СПГ. В пятом пакете санкций, опубликованном 8 апреля, установлен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, независимо от того, происходят такие товары или технологии из ЕС или нет. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, нужно завершить не позднее 27 мая.

В список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы. Также в нем присутствует широкая формулировка «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».

Судя по таможенным кодам, приведенным в документе, в эту формулировку не попадают газовые турбины и компрессоры.

Все перечисленное оборудование в последние годы закупалось в Европе или США. Наиболее критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа: в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после санкций 2014 года — немецкой Linde. В РФ такие технологии полностью не локализованы. СП Linde и «Северстали» (у немцев 74%) производит теплообменники для поставки на завод «Газпрома» «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. В «Северстали» (ее основной владелец Алексей Мордашов тоже попал под санкции ЕС) не прокомментировали “Ъ”, каков уровень локализации этих теплообменников. В феврале вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что начались испытания СПГ-насоса производства «ОКБМ Африкантов» на криогенном стенде «Росатома». По планам Минпромторга, РФ должна была достичь 100-процентной локализации СПГ-оборудования к 2030 году.

Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект «Газпрома» в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа на 20 млн тонн.

В НОВАТЭКе и «Газпроме» на запрос “Ъ” не ответили, в «Русхимальянсе» (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи», оператор проекта в Усть-Луге) от комментариев отказались.

НОВАТЭК заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники “Ъ”, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Глава TotalEnergies Патрик Пуянне (у компании 10% в проекте) сообщал, что первая платформа «Арктик СПГ-2» готова на 98% и имеет высокие шансы на завершение, но «могут быть некоторые каверзные моменты», потому что часть оборудования еще не поставлена в РФ (цитата по Bloomberg). Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. «Газпром» традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.

Партнер АБ КИАП Антон Самохвалов говорит, что запрет на поставку будет распространяться на любое оборудование вне зависимости от того, есть ли уже в отношении него контракт и было ли оно предоплачено. Старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Никита Тюрин отмечает, что указание на запрет поставки в Россию оборудования, пригодного для производства СПГ, было включено в ту же статью 3b регламента Совета ЕС 833/2014, касавшуюся технологий нефтепереработки. Поэтому формально для нового запрета действует уже согласованный в этой статье переходный период: если договор заключен до 26 февраля 2022 года, его можно исполнить не позднее 27 мая.

Даже по тем контрактам, которые формально можно исполнять, не исключены задержки и накладки, считает господин Тюрин, поскольку экспортный запрет касается не только продавца, но и всех транспортных, логистических и финансовых посредников, которые теперь должны будут вновь провести санкционный комплаенс по сделкам.

Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования была очевидна еще в 2014 году. С тех пор были предприняты попытки наладить импортозамещение, однако они имели лишь ограниченный успех. Пока единственным примером СПГ-линии полностью на российском оборудовании стала четвертая линия «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 0,9 млн тонн в год. Но при ее строительстве возникла масса сложностей, и, как отмечают собеседники “Ъ”, она до сих пор работает с перебоями. Кроме того, эта линия по производительности в несколько раз меньше, чем обычно используются на крупных заводах (5–7,5 млн тонн).

Как проекты и поставки НОВАТЭКа страдают от ограничений

Согласно энергостратегии до 2035 года, к этому моменту РФ должна была производить 140 млн тонн СПГ в год (сейчас — около 28 млн тонн), а доля России на мировом рынке СПГ должна была достигнуть 20%. Учитывая санкции, этой цели едва ли удастся добиться. Невозможность построить СПГ-производства также резко снижает для России варианты диверсификации экспорта газа в условиях, когда ЕС открыто готовится отказаться от закупок из РФ в ближайшие годы. Фактически альтернативой является исключительно поставка трубопроводного газа в Китай.

С точки зрения масштабов технологических и финансовых ограничений Россия практически достигла уровня Ирана. Эта страна обладает вторыми по величине в мире запасами газа, подавляющая часть которых сконцентрирована на месторождении Южный Парс на побережье Персидского залива. До введения санкций из-за ядерной программы Иран планировал построить три СПГ-завода: Pars LNG на 10 млн тонн СПГ в год с Total, Persian LNG мощностью 16,2 млн тонн в год с Shell, а также Iran LNG мощностью 10,8 млн тонн в год. После введения санкций проекты были заморожены и до сих пор не возобновлены.

Татьяна Дятел

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