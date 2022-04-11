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Коммерсантъ FM
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«Ё» оставляют без точек

Минпросвещения опубликовало основные правила русской орфографии

Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об основных правилах русской орфографии». Это второй подобный документ за последние полгода. В предыдущей версии (подобный документ разработан впервые с 1956 года) предлагалось вернуть в язык обязательную букву «ё» (например, при написании слов «дирижёр» и «стажёр»). Проект раскритиковали за «необдуманные нововведения» в орфографической комиссии РАН. Глава комиссии Алексей Шмелев стал редактором проекта новых правил: орфографические нормы в нем оставлены неизменными, в том числе и факультативное использование буквы «ё».

Реформа орфографии дойдет до точки, но не до каждой

Реформа орфографии дойдет до точки, но не до каждой

Фото: Диля Ахмадишина

Реформа орфографии дойдет до точки, но не до каждой

Фото: Диля Ахмадишина

Проект правительственного постановления «Об утверждении основных правил русской орфографии» Минпросвещения РФ опубликовало на сайте regulation.gov.ru. 162-страничный документ состоит из четырех основных глав, в которых перечисляются правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знаков в словах, буквы «й», «традиционные написания» и «морфолого-графические аналоги». Например, в разделе 4.1 говорится об использовании буквы «ь» в неопределенной форме «невозвратных и возвратных глаголов» (играть, помыться, течь) и определенных случаях «повелительного наклонения» таких глаголов (верь, залезь, зажмурься). В параграфе 2.2.2 идет речь о случаях, когда «под влиянием фонетических закономерностей» нужно писать одну согласную в слове вместо двух — например, «военщина (хотя военный)… манка (хотя манная крупа)… напряжёнка (хотя напряжённый)». В преамбуле к проекту говорится, что в нем перечислены лишь правила, «задающие основные нормы, соблюдение которых необходимо, чтобы письмо могло считаться грамотным». «В художественных текстах или в целях языковой игры возможно сознательное отступление от этих норм»,— добавляют составители. Общественное обсуждение документа продлится до 20 апреля.

«Правила русской орфографии и пунктуации» были впервые изданы в 1956 году (до этого слово «идти», например, часто обозначали как «итти»). С тех пор правила официально не обновлялись (несмотря на существование различных пособий и рекомендаций), в отличие от словарей. Последняя редакция «Русского орфографического словаря» была издана в 2015 году.

Это уже второй подобный проект, опубликованный Минпросвещения за последние полгода. Так, в ноябре 2021 года ведомство обнародовало 131-страничный проект свода орфографических правил. В этой версии документа допускалось написание торговых марок Toyota, Volvo и Panasonic по-русски маленькими буквами, а также использование твердого знака при указании географических названий вроде Кизилъюрта. Наконец, в орфографию было предложено вернуть обязательное использование буквы «ё», например, при написании слов «дирижёр», «стажёр» и «ухажёр». Сейчас употребление этой буквы является факультативным. Обязательным действующие правила орфографии (например, в издании 2009 года от Института русского языка РАН и орфографической комиссии при РАН) считают лишь использование «ё» в детских книгах, учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения.

В преамбуле свода орфографических правил упоминалась орфографическая комиссия РАН, которая с 1991 года занимается корректировками документа. В итоге именно эта комиссия свод и раскритиковала, найдя в нем «механистические сокращения и необдуманные нововведения», а также полное отсутствие «научного аппарата».

Нынешний вариант правил подготовлен под редакцией главы орфографической комиссии РАН Алексея Шмелева. В этом документе использование буквы «ё» по-прежнему оставлено факультативным.

Господин Шмелев пояснил “Ъ”, что проект правил подготовлен в конце 2021 года на основе «самого авторитетного пособия по русской орфографии и пунктуации» — академического справочника 2006 года. «Как во всех справочниках, в нем есть некоторое число ошибок и неточностей. Авторскому коллективу было дано задание подготовить актуализированное пособие, соответствующее современным орфографическим нормам»,— пояснил глава комиссии, заверив, что нормы «существенно не менялись» и никаких революционных изменений в сравнении со справочником 2006 года в нем нет. В качестве примера коррекции господин Шмелев привел правила написания суффиксов «иц» и «ец» в словах, принятые еще в 1956 году. По ним в существительных женского рода всегда пишется суффикс «иц» — «например, умница», напомнил глава РАН. Но составители правил, по словам господина Шмелева, «позабыли про такие слова, как "наглеца" или "хитреца", в смысле "человек с хитрецой или с наглецой». «В таких словах пишется суффикс "ец", но авторы правил 1956 года этого не учли, потому что те нормы были введены в спешке»,— добавляет Алексей Шмелев. Он также пояснил, что в нынешнем документе нет правил написания прописных и строчных букв: они войдут в полный свод правил орфографии, который Институт русского языка РАН подготовит к концу 2023 года.

Как в Минпросвещения пытались реформировать орфографию

Первоначальный свод правил по итогам обсуждения в ноябре 2021 года «с учетом мнения экспертного сообщества» был «изменен, дополнен и расширен», сообщили “Ъ” в Минпросвещения. «Внесены изменения, которые касались системы подачи, объема описываемого материала, детализации формулировки самих правил, корректировки иллюстративного материала»,— сообщили в ведомстве. В Минпросвещения подтвердили подготовку полного варианта свода правил, который планируется передать правительственной комиссии по русскому языку в 2024 году после «обсуждения широкой научной и педагогической общественностью».

Александр Воронов, Анна Васильева

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